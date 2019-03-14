【西甲】摩連奴力撐皇馬再請施丹　「對雙方都是完美之選」

最後，皇家馬德里還是選擇了施丹（Zinedine Zidane）。 摩連奴（José Mourinho）斯人獨憔悴？沒有，仍是待業中的他更支持皇馬的決定，因為在摩帥眼中，「皇馬+施丹」是絕配。 由原本「新艦長」大熱到現時繼續等，皇馬有沒有跟摩連奴解釋？「為什麼皇馬要給我一個解釋了？」摩連奴說。

摩連奴去年12月離開曼聯，至今未有新球隊落班，但早前曾被爆與皇馬會展佩雷斯聯絡過，商討再次入主班拿貝的事宜。不過，有指皇馬管理層多數都反對這決定，更衣室亦對摩帥回歸感到擔憂，認為他只會製造更多問題，但又不會提供任何解決方案。

最後，皇馬決定請施丹「出山」，期望他可以將球隊帶回歐聯三連霸的狀態。

施丹休息大半年後復出再次執教皇馬。（路透社）

摩連奴忘記施丹及皇馬是絕配。（Getty Images）

「施丹對皇馬來說是最佳之選，而再教皇馬對他亦是完美的答案，」摩連奴評論皇馬新帥任命一事時說：「他數季來與皇馬得到不少成就，現時他可以有個大好機會，以一個全新企劃告訴大家他的能耐有多厲害。」

皇馬今季戰績強差人意。（Getty Images）

從不承認自己想回皇馬

被問到有否為沒有得到皇馬帥印感到失望，摩連奴說：「我從沒說話我想得到或不想得到，我只是告訴皇馬跟施丹是完美組合而已。」若佩雷斯真的有找過摩連奴，是否需要向這名葡萄牙籍名帥解釋未獲聘的原因？摩連奴反擊時只反問：「為何他們需要跟我解釋了？」

佩雷斯最後決定靖施丹。（Getty Images）

「銀河艦隊」今季在C朗拿度、施丹離隊後表現大跌Watt，現時聯賽落後榜首巴塞隆拿12分，歐聯16強次回合恥辱性被阿積士在班拿貝大炒1：4踢出局，西班牙4強又不敵死敵巴塞，今季錦標只得世界冠軍球會盃。

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