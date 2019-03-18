【英超】聯賽最後8輪　熱刺阿仙奴曼聯車路士誰可入前四？

英超聯賽只剩下最後8輪賽事，爭標組只剩下曼城和利物浦對撼，緊隨其後的熱刺、阿仙奴、曼聯和車路士，亦要為來季歐聯席位爭逐前四位置。 四隊只能活兩隊，誰可笑到最後？

賽程：

熱刺、阿仙奴、曼聯、車路士四隊均打入歐聯或歐霸八強，4月份的賽程非常頻密，其中熱刺、曼聯和車路士分別有兩場要面對Big 6對手，只有阿仙奴聯賽對手「看似」較為輕鬆。四隊賽程有什麼陷阱和着數位？

熱刺：有哈利卡尼在陣，熱刺可及時回勇嗎？（Getty Images）

熱刺（61分）

原本有些微爭標機會的熱刺，近4場聯賽1和3負之後，不單爭標無望，穩入前四的優勢亦幾乎化為烏有。

陷阱位：

​1. 10日內三鬥曼城

曼城目前應是歐洲「最當弗」球隊，熱刺不單要在歐聯八強跟藍月亮惡鬥，4月18日歐聯八強次回合作客完，4月20日要再在聯賽作客一次。不單要頂住精神壓力和體能消耗，還要期望別被曼城大炒打擊士氣。

2. 新主場威力難料

經多番延誤，熱刺新主場終於落成，並鐵定4月3日對水晶宮一戰移師新主場上演。根據過往經驗，無論是阿仙奴新遷入酋長球長，還是熱刺暫以溫布萊暫代，均曾出現主隊失準情況。

着數位：搶分機會高

最後8場聯賽5場有主場之利，除作客利物浦和曼城兩仗失分機會較大，只要重拾前半季穩定水準，餘下6戰全勝機會甚高。

阿仙奴：奧巴美揚可否領阿仙奴穩入前四？（Getty Images）

阿仙奴（60分）

由雲格換上艾馬利，槍手今季增添不少朝氣活力，尤其主場甚惡，13勝2和只曾一敗，主場得分僅次曼城一隊。問題是作客水準不夠穩定，14場中竟有9場失分。

陷阱位：​四月地獄賽程

歐霸八強抽下簽惡鬥拿坡里，4月賽程頻密得令人憂慮。雖說四支爭前四球隊均要踢歐聯或歐霸，緊密賽程相差無幾，但槍手始終有比利連和洛賀丁兩大後防主力養傷，加上最後8場聯賽5場要作客，或成失分陷阱。

着數位：餘下賽程沒有Big 6

相對另外三支對手，阿仙奴是唯一一隊餘下賽程不用面對前六位球隊的。以球隊近日回勇表現可見，「前四模式」似乎已再度啟動。

曼聯：紅魔鬼可否重返前四，普巴表現舉足輕重。（Getty Images）

曼聯（58分）

蘇斯克查領軍後瘋狂搶分，不單兩個月內令原本爭前四近乎無望，到目前只差兩分，而且球隊重拾鬥志和激情，進攻足球霸氣重現。

陷阱位：​

1. 歐聯八強惡戰巴塞

熱刺抽到曼城，曼聯抽到巴塞同樣是下下簽。十六強反勝PSG贏得精彩，惟美斯近日狀態大勇，面對巴塞恐怕消耗甚大，體力是其次，須慎防打擊辛苦重建的信心。

2. 4日內連鬥曼、車

各隊四月賽程同頻密，曼聯最大難度在於4月25和28日接連面對曼城和車路士，雖有主場之利但難望全身而退。17日作客巴塞後，21日再作客愛華頓一仗亦不易打。

着數位：聯賽狀態最好

作客狼隊、愛華頓，主場對曼城、車路士。餘下賽程是四隊中最難啃，不過自蘇斯克查上任後聯賽10勝2和1負搶足32分，冠絕英超。

車路士：在主將夏薩特領軍下，車仔或以歐霸冠軍的來季歐聯席位為目標。（Getty Images）

車路士（57分）

大半季穩坐前四，過去10仗竟有6場失分。主場只曾一敗，但作客已輸掉6仗，包括0：4不敵般尼茅夫和0：6大敗予曼城。聯賽盃決賽的「Kepa拒絕離場事件」，進一步削弱主帥沙利權威。

陷阱位：​四月接連作客雙紅

球隊作客鬥志尤其薄弱，即使歐霸對手布拉格斯拉維亞是八強中第二最低，兩比賽前後分別要作客爭標的利物浦和爭前四的曼聯，加上本身已落後熱刺和阿仙奴4分和3分，後上動力看來不高。

着數位：或靠歐霸食糊

車路士近期失分甚多，加上尚要作客雙紅，以球隊近日表現和士氣，殺回前四機會甚微，或專心爭取歐霸冠軍，另闢晉身歐聯蹊徑。

2016/17球季曼聯只得英超第六，但他們憑當屆歐霸冠軍得到歐聯入場券，令2017/18球季有5次英超球隊參賽歐聯。（Getty Images）

入到前四都可能無用？

正常情況下，英超前四名球隊會獲得來季歐聯分組賽參賽資格。不過歐聯和歐霸當屆冠軍均可額外獲得來季歐聯參賽資格，令情況有點吊詭。

目前曼城、利物浦、熱刺和曼聯四隊同時晉身歐聯八強，車路士和阿仙奴同為歐霸八強中的奪標熱門。以聯賽榜形勢，曼城和利物浦應可穩入頭兩位，如果熱刺、曼聯、車路士和阿仙奴未能入前四但能贏得歐聯或歐霸，便可獲額外的歐聯席位。

最特別的情況是，如果歐冠和歐霸均為英超前四位以外球隊奪得，由於每個參賽國家最多只能派出5支球隊的上限規定，換言之只有聯賽冠、亞、季軍和歐聯及歐霸冠軍可參賽，變相令聯賽第四位被擠出歐聯資格，只可踢歐霸。如想穩入來季歐聯分組賽，四隊要爭的不是第四名，而是聯賽第三名。

順帶一提，英超球隊的歐霸資格參賽同樣是亂局，曼城已贏得聯賽盃冠軍，歐霸資格他們幾乎可肯定用不上，亞軍車路士是候補，即使跌出前五兼未能贏得歐霸，他們仍已穩入歐霸分組賽。如曼城在足總盃再下一城，又是要把歐霸資格讓給亞軍。

歐霸資格：

1. 英超第五名－晉身分組賽

2. 足總盃冠軍（四強：曼城、狼隊、屈福特、白禮頓）－晉身分組賽

3. 聯賽盃冠軍（曼城）－晉身第三圈