【英超】車路士作客兩球不敵愛華頓　跌至第6位　爭前四添難度

車路士在聯賽盃決賽後狀態略為反彈，在各大賽事5場不敗，與前列球隊激烈爭奪來季的歐聯席位。不過，在今輪聯賽造訪葛迪遜公園球場作客愛華頓，藍軍在上半場久攻不下，反被主隊在下半場連入兩球，以0：2不敵對手。車路士暫時以57分列第6位，爭奪來季歐聯席位更添難度。

車路士在開賽初段便給予主隊愛華頓不少壓力，夏薩特禁區內攻門中柱，希古恩的近射則被比克福特瓦解。柏度在上半場末段因越位在先「食詐糊」，久攻不下的藍戰士未能打開缺口。

夏薩特在上半場起腳中柱，未能為球隊打破缺口。（路透社）

柏度在上半場末段入球，但被判越位在先。（路透社）

上半場佔盡上風的車路士，在下半場甫開賽卻反被愛華頓先取一球，施古臣開出角球，卡維特利雲衝前頭槌攻門，阿列沙巴拿加撲出不遠，門前的李察利臣頭槌「執死雞」得手，在下半場4分鐘打破僵局。車路士主帥沙利隨後換入基奧特增強攻力，可惜在中段再失一個12碼，馬高斯阿朗素禁區內踢跌李察利臣，12碼由施古臣操刀，雖然被阿列沙巴拿加撲出，但該名冰島球員衝前補射，在72分鐘射成2：0。

李察利臣門前頭槌補中，在下半場為愛華頓打開紀錄。（路透社）

施古臣的12碼雖然被阿列沙巴拿加撲出，但他衝前補射入網，為球隊鎖定勝局。（路透社）

車路士結果作客2球不敵愛華頓，錄得今季第7場敗仗，以57分暫列第6位，落後第4位的阿仙奴3分。愛華頓在1月中主場擊敗般尼茅夫後，聯賽一直未能在葛迪遜公園球場報捷，今仗終於主場再次贏波。

愛華頓時隔2個月後，聯賽的主場賽事再度贏波。（路透社）

車路士在上半場連番機會均未能轉化為入球，結果埋下輸波的伏線，主帥沙利指球隊在上半場發揮優異，但未能打破缺口，在下半場卻表現判若兩隊，「我們今仗上半場的表現發揮相當好，我認為這是今季發揮最佳的上半場，可惜並未能取得入球。在下半場開賽後，球隊突然失去感覺，這並不是關於體能問題，或許是因心理障礙而影響發揮。」

比克福特今仗為球隊力保清白之身，連續兩仗聯賽在主場保持不失。（路透社）

現時車路士與歐聯席位相距4分，主帥沙利指球隊如果維持今仗上半場的表現，打入前四依然樂觀，「現時我們落後其餘3支球隊，我們要奮力爭取歐聯席位。我認為球隊在餘下賽事如果保持今仗上半場的表現，躋身前四位絕對有機會。」