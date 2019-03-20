【英超】利物浦賀費蘭度托利斯生日　費托回應：「撐到底」

費蘭度托利斯已離開利物浦多年，但托利斯至今仍是「紅軍」球迷最喜愛球星之一。 利物浦在周三（20日）祝賀「費托」35歲生日，這名西班牙射手回應祝正在爭標的紅軍好運，並指自己會「撐到底」。

紅軍於Facebook及twitter祝現效日職鳥栖砂岩的托利斯，35歲生日快樂，又上載他效力利物浦時的入球精華。托利斯回應時寫：「多謝紅軍！祝你們今季餘下時間好運，我會支持你們！重要時刻就在眼前！」托利斯2009年差點就可以助利物浦奪得首次英超冠軍，但最後屈居亞軍，曼聯成為2008至09年球季冠軍。

利物浦祝賀托利斯35歲生日。（利物浦官方twitter）

托利斯於利物浦一時無兩。（Getty Images）

於利物浦曾一時無兩

托利斯2007年以逾2000萬鎊，由馬德里體育會轉投利物浦，在英超為紅軍上陣102場入65球，連同其他賽事，為利物浦射入81球。不過，利物浦與托利斯在2010至11年球季關係急轉直下，最終於該季冬季轉會，利物浦以5000萬鎊，將該名射手交易到車路士。

雖然一度轉投當年勁敵，但費托在利物浦球迷心目中，依然有十分高的地位，這名西班牙球星近年亦不時出席前東家舉行的慈善賽。

Thank you Reds !!! All the best for the rest of the season I’ll be cheering for you!!! Big times ahead !!! https://t.co/bgoNeJcKrW — Fernando Torres (@Torres) 2019年3月20日

托利斯表示會繼續支持利物浦。（視覺中國）

利物浦今季表現大勇，有機會問鼎聯賽冠軍，現時積分榜以76分位列榜首，但比落後兩分排次席的曼城多打一場。歐聯方面，他們在16強擊敗德甲勁旅拜仁慕尼黑後，8強抽中對葡超班霸波圖。

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