【歐聯】利物浦8強抽上籤對波圖　曼城熱刺上演英超內訌

歐聯8強今日抽籤，利物浦抽得上籤，將遇上波圖，而其宿敵曼聯則抽到下籤，面對擁有美斯的巴塞隆拿。熱刺及曼城就上演英超內訌，勝方會在4強面對阿積士或者祖雲達斯。

阿積士 Vs 祖雲達斯

歐洲足協今日舉行歐聯8強抽籤，尼維特、高爾、科拿及京治等名宿列席。由前國際米蘭門將施薩索拉斯擔任抽籤嘉賓，他首先抽出在16強淘汰皇家馬德里的阿積士，而其對手將是C朗拿度領軍的祖雲達斯；祖記在16強靠C朗大演帽子戲法，反勝馬德里體育會晉級。祖記與阿積士歷來對決12次，祖記得6勝4和2負佔優，最近一次對賽為2010年歐霸32強，祖雲兩回合計2︰1晉級。

C朗在次回合大演帽子戲法，領祖雲達斯踢走馬德里體育會。（Getty Images/資料圖片）

熱刺 Vs 曼城

祖記及阿積士的勝方將會在4強遇上熱刺或者曼城。這兩支英超球隊在16強不約而同地淘汰了德甲球隊，曼城以總比數10：2狂炒史浩克04，而熱刺則以4：0大勝多蒙特，兩隊同樣贏得很有說服力。曼城及熱刺十分熟路，就對賽往績而言，前者佔優，曼城對熱刺近10場錄得6勝1和3負，而且曼城近3次全勝，包括今季英超首循環以1︰0作客全取三分。

曼城在16強贏得輕鬆，大勝史浩克04入8強。（Getty Images/資料圖片）

蘇斯克查帶領曼聯在16強反勝巴黎聖日耳門晉級。（Getty Images/資料圖片）

巴塞隆拿 Vs 曼聯

8強最矚目的對決肯定是巴塞隆拿對曼聯，重演2009年及2011年歐聯決賽的翻版。曼聯晉級驚心動魄，16強首回合輸0：2之下，次回合贏3：1靠作客入球優惠淘汰巴黎聖日耳門。至於巴塞在16強都算贏得輕鬆，兩回合以5：1擊敗里昂。翻查往績，曼聯8次在歐聯或歐冠盃遇上巴塞，僅得1勝4和3負，包括在最近兩場決賽落敗。

不過，曼聯及巴塞在歐聯只試過一次在兩回合賽相遇，就是2008年的4強，當年曼聯靠史高斯遠射建功，兩回合以1：0淘汰巴塞。若果數到歐洲盃賽冠軍盃的成績，曼聯在1991年曾以2：1支擊敗巴塞奪冠。

值得一提的是，雖然曼聯在抽籤中是「先客後主」，但曼城的抽籤同樣是「先客後主」，基於安全原因，兩支同城球隊不能在同一周於主場比賽，由於曼聯上季英超排名比曼城低，所以曼聯變成「先主後客」。

美斯在次回合表現大勇，助巴塞隆拿淘汰里昂入8強。（Getty Images/資料圖片）

利物浦 Vs 波圖

巴塞或曼聯過關的話，會在4強面對利物浦及波圖的勝方。在4支英超球隊中，利物浦算是抽中上籤，因為利物浦歷來對波圖未嘗一敗，戰績為3勝3和。他們連續兩屆於歐聯淘汰賽對決，去年利物浦於16強以兩回合計5︰0輕鬆晉級。

首回合的比賽會在4月9日或10日舉行，而次回合則於4月16日或17日上演。

高普帶領利物浦在歐聯16強擊敗拜仁晉級。（Getty Images/資料圖片）