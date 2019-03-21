【桌球巡迴錦標賽】奧蘇利雲認老　世界錦標賽後或轉戰元老賽

奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）在桌球巡迴錦標賽8強擊敗冰咸，只要擊敗特林普及於決賽勝出，將可在世界排名超越沙比，自2010年後再次享受「一哥」之名。不過「火箭」賽後就透露有機會在今年世界錦標賽後轉戰元老賽。

奧蘇利雲今季參加賽事不多，仍於上海大師賽、冠中冠、英國錦標賽及職業桌球員錦標賽封王，目前世界排名的獎金為109萬鎊，一哥沙比的獎金為116萬鎊獎金。由於沙比在桌球巡迴錦標賽首圈出局，令奧蘇只要獲得今次捧盃的15萬鎊便可超越沙比。

奧蘇利雲參加賽事不多，仍有機會超越沙比成為新一哥。（視覺中國）

早前完成第1000棒Century的奧蘇利雲，面對出爐直布羅陀冠軍冰咸仍佔盡上風，首節領前局數6︰2。休息過後奧蘇連取兩局，即使冰咸以一棒62度追回一局，奧蘇第12局以65︰30超分，終以局數9︰3晉級。

奧蘇利雲賽後未有提到世界排名，反而暗示今年的世界錦標賽有機會是絕唱︰「年紀大，可能要20分鐘才打入一球，亨特利會在直播室睡着。或者我要轉戰元老賽，今年也許是我最後一年出戰世界錦標賽，因為不能同時參加這兩項比賽。這是個重要的決定，我將可在元老賽征戰多年，希堅斯及威廉斯也會加入吧。」

桌球巡迴錦標賽 Now637 4強（1）3月21日晚上9︰00/3月22日凌晨3︰00 4強（2）3月22日 晚上9︰00/3月23日凌晨3︰00 決賽3月24日凌晨3︰00/晚上9︰00/3月25日凌晨3︰00

奧蘇利雲在4強遇上特林普，另一個決賽席位是羅拔臣及艾倫之爭。若奧蘇利雲再贏兩場，將可自2010年後再次登上世界排名第一，同時令沙比4年來首次失去一哥名銜。

▼奧蘇利雲對冰咸破百片段▼