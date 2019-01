【桌球大師賽】奧蘇利雲贏波兼贏品　賽後先抱後吻鼓勵丁俊暉

倫敦桌球大師賽4強,奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)與丁俊暉上演高水準比賽,「火箭」以局數6︰3晉級第13次殺入決賽,將與氣走羅拔臣的特林普爭冠。 倫敦桌球大師賽 晚上9︰00/凌晨3︰00 Now637直播

奧蘇利雲一直欣賞丁俊暉的球技,2007年他與中國「神童」丁俊暉在溫布萊大師賽碰頭,「小丁」於落後局數3:9時誤會比賽是17局9勝,忽然離場,即使後來獲火箭鼓勵重新應戰,又因在場球迷叫囂喝倒采,終於委屈落淚。奧蘇利雲見狀即安慰小丁,自此二人惺惺相惜。

奧蘇2007年曾安慰對手丁俊暉

一向入局慢的奧蘇今仗打落比平日更認真,就算未能創造破百重BREAK,仍多次憑高質素的安全球爭贏機會,以4棒50度以上連取4局。首4局總共只有44度的丁俊暉在小休後開始進入狀態,以71︰10在第5局破蛋。他在第6局打出107度,第7局更嘗試挑戰一棒147。丁俊暉打黃波時中袋口第一時間不入,反而有運地彈入中袋,令場邊的奧蘇興奮得如小孩。但之後小丁打失綠波,無緣成為歷來於正式賽事打出第147棒滿分的人。奧蘇利雲在第8局贏74︰19拉開兩局優勢,再以一棒93度封喉,局數勝6︰3。

奧蘇利雲打入決賽,將與特林普爭冠。(視覺中國)

奧蘇利雲vs丁俊暉:戰情、小數據

奧蘇賽後與丁俊暉詳談,看來言談間鼓勵輸波的老友,之後先攬後獻吻,令小丁的表情如小鹿亂撞。奧蘇賽後回味不已︰「我很想小丁打到147,令球迷開心。他嘗試了,令現場氣氛很正。」被追問賽後向對手說了什麼,奧蘇利雲則宣示友愛︰「我不會透露賽後跟他說了什麼,大家都知道我人有多親密,我不常獻吻,但我喜歡丁俊暉( I don’t kiss many people, but I like Ding)。」小丁的回應相對平實︰「他說他愛我,也讚我打得好和打得比之前好。今天我的break-building 做得很好,但他在安全球方面擊敗了我。若他狀態不是這麼好,我有機會贏的。」

第13次打入倫敦桌球大師賽決賽的奧蘇利雲,將與特林普爭冠及20萬鎊冠軍獎金。奧蘇利雲之前曾7度登頂,最近一次為2017次。