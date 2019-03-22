【花式溜冰】羽生結弦短節目失誤僅排第3　世界賽爭冠還看自由滑

羽生結弦昨日在日本琦玉舉行的世界花式溜冰錦標賽，於短節目失準，排於陳巍及積臣布朗兩名美國選手之下，暫列第3位，他要在周末的自由滑項目中表現完美，才有機會奪冠， 這名兩屆冬奧冠軍賽後承認，欠缺集中，出現了大失誤。對於有沒有信心透過自由滑反勝，他表示只想做好所有難度動作，漂亮地完成每次跳躍。

世界花式溜冰錦標賽昨日（3月21日）上演男子個人短節目，24歲的日本代表羽生結弦（Yuzuru Hanyu）登場，但在比賽一開始，他的四周跳失準，只能完成兩周。羽生結弦沒有被這次失誤影響情緒，穩定地完成之後的動作，得到94.87分，暫時排名第3。

羽生結弦昨日在主場出戰世界賽，但在短節目的成績不太理想。（美聯社）

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「腦子一片空白，好久沒這樣了」羽生結弦賽後講到失誤，承認精神不太集中，他說：「還是滿滿的不甘心，出現了很大的失誤，要好好去改善，在自由滑繼續努力。」

羽生結弦暫排第3，要在周末自由滑力爭後上。（美聯社）

對於未能完成到四周跳動作，羽生結弦認為與熱身有關，他說：「關於4S（四周跳），我心情一亂，然後想得太多了吧，這是真心說話。當然，在6分鐘的熱身時，我都沒有做好4S，也找不到可以自己跳出4S的空間，但是這不能謙讓的。」他表示要在賽前的集體試冰時，為了避讓其他參賽者，「改變路線試跳，失去了正常的節奏」，他意識到要「更表現出王者風範才行」。

排首兩位的是美國選手，19歲的陳巍（Nathan Chen）以107.4的高分居首，積臣布朗（Jason Brown）則得96.81分，現時羽生跟陳巍相差12.53分。羽生結弦盛讚陳巍及積臣布朗的表現，「與兩位非常優秀的選手一同躋身前3名，我真的覺得很高興。」他補充，能夠跟強大的對手比賽很有趣，令他更有推動力。

19歲的陳巍以107.4的高分居首位。（美聯社）

對於能否在周六的自由滑反勝陳巍及積臣布朗，羽生結弦表示盡力而為，只會專注自己的表現。他說：「不到自由滑的比賽，你永遠不知道結果。說到底，我要徹底地做好自己的難度動作，希望漂亮地完成每次跳躍。」

在兩年前的世界賽，羽生結弦也面對過類似的處境，於短節目僅排第5，但最後靠自由滑的高分贏得金牌。