【游泳．NCAA】何詩蓓不敵奧運銅牌選手　200碼自由泳添銅

香港女飛魚何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）為密歇根大學（University of Michigan）出戰NCAA美國大學游泳聯賽，繼日前與隊友在接力賽連奪1銀1銅後，今早再度踏上頒獎台，於最後一年大學聯賽的200碼自由泳再添一銅。

4年級生何詩蓓在周五的比賽日身兼多職，先與隊友Maggie MacNeil、Catie DeLoof和Daria Pyshnenko在4X50碼混合泳接力以1分26.25秒摘下銀牌，再在4x100碼混合泳接力決賽，與Taylor Garcia、Miranda Tucker和Maggie MacNeil游出3分27.49秒奪銅。

進入第3日賽事，她乘勇出戰強項的200碼自由泳；去年她在該項造出1分40.69秒、NCAA史上第6快時間並摘得銀牌。今日她在初賽以1分41.67秒取得總成績第1名，與隊友Catie DeLoof雙雙晉級，是密大在過去3年第2次有兩名選手躋身決賽。何詩蓓在決賽再遇上去年冠軍、路易維爾大學的Mallory Comerford，後者一直佔領第一位置，何詩蓓則與加拿大籍奧運銅牌泳手Taylor Ruck爭持不下，最終港產「小美人魚」以1分40.70秒，僅以0.33秒敗予Taylor Ruck屈居季軍，NCAA 200碼自由泳史上第2快的Mallory Comerford則以1分40.26秒衛冕。

何詩蓓（後排左二）最後一年大學聯賽，除了接力的1銀1銅，個人在200碼自由泳亦獲得銅牌。（Michigan Swimming & Diving Twitter）

何詩蓓出戰NCAA，於200碼自由泳增添銅牌。（Michigan Swimming & Diving Twitter截圖）

Lilly King 100碼蛙泳刷新美國紀錄

值得一提的是，史丹福一年級生的Taylor Ruck在該決賽游出1分40.37秒，躋身NCAA 200碼自由泳紀錄第4名，僅次於5面奧運金牌得主莉迪姬（Katie Ledecky）在2017年造出的1分40.36秒；何詩蓓則由史上第6跌至第7。

同日代表印第安納大學的2016奧運金牌得主Lilly King，在100碼蛙泳決賽以55.73秒刷新美國紀錄。港隊另一代表、與何詩蓓同屬密大的楊珍美（Jamie）則在同一賽事以59.04秒名列第10名。

Taylor Ruck在200碼自由泳決賽以1分40.37秒完成，游出NCAA在該項目第4快時間。（資料圖片／Getty Images）

賽事尚餘一天，密大以233分繼續保持總排名第3，總冠軍則是328分的加州大學柏克萊分校和落後28.5分的史丹福之爭。