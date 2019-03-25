【乒乓球】水谷隼視力急跌　過網前來球「消失」　激光矯視無改善

日本乒乓球隊來年東奧衝金希望之一，男子主將水谷隼（Mizutani Jun）早前架起「黑超」比賽，惹來外界關注。他曾表示自己視力沒問題，只因「白色燈光與白色的乒乓球重疊」而看不到球，所以架墨鏡上陣。 不過，他近來的訪問坦言眼睛並非沒問題。原來自五年前，雙眼視力逐漸下降，球員生涯大受影響，「其實過去一年，近乎看不到球」，更想過退役。

水谷隼接受日本乒乓球網媒《Rallys》訪問，自曝受視力問題困擾，「這一年相當難過」。水谷稱遇上特定環境下，便完全看不到球：「當白色燈光照射在乒乓球枱，同時四周昏暗，但設置了電子顯示板，便大致看不到球。」

看不到球，如何接發球？他描述比賽苦况，當對手發球後，視線中的球每與電子顯示板重叠，便突然「消失」，只聽到擊球的聲音；當球過網，便突然出現。「你留意我過去1年的比賽，有時完全捉錯方向，經常打中拍邊」，水谷說，「真的考慮過退役」。他坦言現時狀態，僅得全盛期的三成，架上墨鏡有一點幫助，「大概可以使出一半力量」。

未能用盡全力，但水谷本年成績依然不俗。他1月破紀錄第10次奪得日本全國賽男單冠軍，2月領軍於日本乒乓球聯賽（T League）奪冠。而本月初的世界賽選拔賽只在決賽不敵「神童」張本智和。

水谷隼在上月的T League「戴黑超」作戰，惹來關注。（網上圖片）

水谷續指大約5年前，左眼由原先視力正常，急劇變差，出現近視和散光，「那段時間，乒乓球賽開始引入電子顯示板，令我在意……」。他的左眼後來接受激光矯視，此後5年戰績彪炳，包括在2016里約奧運男單奪銅牌，及在17年登上世界排名第4。惜在2018年1月，右眼又出現類似問題，就算接受激光矯視都未能改善，最終赴美求醫。醫生指他在日常生活沒問題，但比賽時白色球跟後方顯示板的顏色相似，自然難以看得清來球。

水谷隼（左四）上月與隊友奪得T League男子組冠軍。（twitter）

電子揭示板引發「消失的乒乓球」，日本國內不止水谷提出這問題。本年衛冕日本全國賽女單的伊藤美誠，曾向國際乒聯投訴指，球枱上方燈光，加上電子顯示板的光，令她比賽時難以看清來球。「對拉時後方的LED廣告板不變動就沒問題，但希望不要用白色」。