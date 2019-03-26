【傑出運動員選舉2019】崔浩然月底正式退役　盼做觀眾赴東京奧運

撰文：李思詠
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男子花劍隊候選「傑出運動組合」，儘管未能當選，但崔浩然（Nic）以一身型格打扮，與滑浪風帆的陳晞文齊齊獲選最佳衣著獎，總算吐氣揚眉。Nic今月31號將正式結束運動員生涯，他期望明年以觀眾身份到東京奧運力撐隊友。
Nic笑說，雖然落選最佳運動組合，但奪得最佳衣著獎也總算是傑運得獎者。事實上，今屆頒獎禮是Nic最後一次以運動員身份亮相，他於今月31日將正式結束全職運動員生涯。雖然他的新廣告近日出街，但Nic依然未確定前路，「不抗拒任何機會，但沒想過全職做娛樂圈」，反而他有望一嘗到外國生活的滋味。對於即將告別隊友，Nic雖有不捨，但仍無限支持隊友：「我相信他們有能力取得東京奧運團體入場券。我不再以運動員身份參加奧運，但我想做觀眾，明年飛到東京親身支持隊友。」
崔浩然（中）深信隊友可以打入東京奧運。（羅君豪攝）
崔浩然退役後未有打算，「不抗拒任何機會」。（羅君豪攝）
香港傑出運動員選舉獲獎名單
香港傑出運動員（八傑）：
吳安儀（桌球）、李慧詩（單車）、歐鎮銘（壁球）、江旻憓（劍擊）、石偉雄（體操）、莫宛螢（武術）、吳玫薈（智障乒乓球）、余翠怡（傷殘輪椅劍擊）
星中之星：李慧詩（單車）
傑出青少年運動員：
王珞僖（田徑）、葉建寧（桌球）、趙蕙芸（單車）、佘繕妡（劍擊）、麥卓穎（滑浪風帆）、王天恩（武術）
香港最佳運動隊伍：男子七人欖球隊
香港最佳運動組合：羽毛球混雙（鄧俊文/謝影雪）、單車麥迪遜隊（張敬樂/梁峻榮）
最具潛質運動員：
呂麗瑤（田徑）、梁穎儀（單車）、馬皞孜（劍擊）、黃澤林（網球）、陳穗津（武術）