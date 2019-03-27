【F1】前法拉利主席評艾朗素5年躍馬生涯　「輸就是車隊問題」

西班牙車手阿朗素駕駛技術毋須置疑，但在雷諾兩奪世界冠軍後，就一直都未能重溫登上車壇頂端的喜悅。 於麥拿侖與咸美頓鬥到底，最後只效力一年就重返末落中的雷諾，2010年加盟法拉利，三奪車手榜亞軍，大部分人都會認為這與「躍馬」戰車戰力不足有關。 不過前法拉利主席迪蒙蒂斯莫路（Luca Di Montezemolo）認為，阿朗素的個性令到他未能利用紅色戰車，為自己F1生涯帶來更多榮耀。

阿朗素在2010年加入法拉利，該屆同樣與當時效力紅牛的華迪爾，各得5個分站冠軍，最後因為德國車手上頒獎台次數較多，終以4分之差力壓西班牙「車王」，首奪世界冠軍。

兩年過後，阿朗素迎來大好良機，豈料華迪爾在新加坡站起連贏4站，阿朗素下半季表現不振，最後以3分之差再度與車手冠軍擦身而過。

翌年紅牛獨領風騷，法拉利戰車在戰力上完全比下去，阿朗素除了季初在中國、西班牙奪得分站冠軍外，一直都未能再企上頒獎台最高位，而華迪爾更是由比利時站起連贏9站，最後以397分封王，阿朗素以155分之差屈居亞軍。

阿朗素的法拉利年代長期活在紅牛陰影下。（Getty Images）

不少車迷認為阿朗素令到法拉利無力的戰車發揮出120%實力。（Getty Images）

阿朗素技術一流，但卻未能在法拉利取得如舒密加、勞達的成就，迪蒙蒂斯莫路認為：「他是阿朗素，不是『阿朗素與法拉利』，當他贏時當然會開心，但當他贏不了的時候，就是車隊的問題，當然心情不好了。」

2014年離開法拉利的迪蒙蒂斯莫路直言：「換言之，他不如舒密加及勞達般，與車隊那樣親近，尤其是大家都面對困難的時候。順境時與車隊相處當然容易了。」

法拉利前主席認為阿朗素與車隊保持距離，成為他未能再奪世界冠軍的原因之一。（Getty Images）

「以表現而言，法拉利當時很不錯。對我來說，艾朗素水平絕對對可與咸美頓、華迪爾比肩，比賽時更可與舒密加相比。阿朗素是個極出色的車手，他在2010及12年輸了世界冠軍都不是他的錯。」迪蒙蒂斯莫路續道。

阿朗素離開法拉利後，在麥拿侖過了F1生涯最黑暗的日子。（Getty Images）

迪蒙蒂斯莫路認為阿朗素已證明了自己：「如果他贏到多一次世界冠軍，那今時今日我們討論的就是別的話題，但我們說的那個阿朗素，是多年來都沒想到最好的戰車，仍有力贏得世界冠軍。阿朗素是很強的。」

37歲的阿朗素今年退出F1，轉戰耐力賽，並將會於5月再次挑戰Indy 500。去年阿朗素缺席摩納哥站，希望於這項美國車壇盛事取得冠軍，完成「車壇三冠王（Indy 500、勒芒24小時耐力賽、F1摩納哥站）」美夢，可惜最後因戰車受損退賽，其後贏得了勒芒冠軍。