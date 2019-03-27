【F1】小舒密加巴林站後初駕F1戰車　為法拉利及愛快車隊進行測試

「車神」米高舒密加之子，米克舒麥加（Mick Schumacher）早前隨父親的步伐，加入法拉利青訓計劃，並將於本周末出戰今年首場F2巴林站賽事。 小舒密加在戰畢F2巴林站後，便會隨即首度試駕F1戰車，先後為法拉利及愛快（Alfa Romeo）進行測試。

米克舒密加挾歐洲F3錦標賽總冠軍之勢，今年「升班」轉戰F2全季賽事，並將與本周末首度在F2賽事登場，出戰今季首站的巴林站。

此外他亦宣布加入法拉利青年車手計劃，步父親後塵，正式成為法拉利的一份子。小舒麥加將有兩次機會坐上今年的F1戰車，想不到他在今季第2站，便獲得F1試車機會。

米克舒密加將於本周末的F2巴林站初次亮相後，首度試駕今年的F1戰車。（資料圖片）

米克舒密加曾在兩年前的比利時站，試駕1994年父親奪世界冠軍的F1戰車，但他如今終於有機會試駕當代的F1戰車。

愛快周二（26日）在社交網站正式公布，小舒密加將在巴林站後，首度駕駛F1賽車，先於巴林當地時間周一為法拉利試車，然後周二再駕駛愛快的賽車進行測試。

愛快車隊公布米克舒密加將在巴林站後，留在巴林進行試車。（Facebook截圖）

小舒密加距離F1車手再近一步，他表示非常感謝愛快車隊給予他的機會，他對此感到十分雀躍，「我對今次的F1試車機會感到無比興奮，我非常期待為愛快進行測試，並且相當感激愛快車隊給予我試車的機會。」

愛快車隊的領隊Frédéric Vasseur表示，小舒密加是個有潛質的年青車手，亦是一眾追逐車手夢年青人的榜樣，「培育年青車手是我們的使命，而米克具潛質及技術，正好是一眾年青車手的最佳典範。」