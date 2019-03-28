【游泳】亞運三朝元老吳鎮男退役　相信泳手有力達奧運標

曾為香港三戰亞運的香港游泳代表吳鎮男，日前在個人社交網宣布退役，結束20年運動員生涯。 家族生意、紀律部隊，退役後不乏選擇，惟他最愛還是游泳：「想繼續為泳隊效力，讓泳壇更上一層樓。」

港人也許不怎麼認識「吳鎮男」這個名字，但努力不該被遺忘。2009年，他以15歲之齡打破塵封16年的100米蝶泳香港紀錄，亦曾三度出戰亞運會（2010、2014及2018年），更於2014年仁川亞運4X100米自由泳接力摘銅。

吳鎮男（中）出席泳總晚宴獲頒亞運嘉許獎狀，他坦言3屆亞運是不容易，百感交集。（楊宇翹攝）

24歲，仍是當打之年，但吳鎮男坦言，未能取得2016里奧資格後已萌生退意：「未能達標，去不到里約奧運，同期泳手逐漸離開，不少年輕泳手升上來，自己想轉換角色為港隊服務。」離開游泳後想做的事不少，但最愛還是一池碧水：「本來有幾個計劃，可以幫家人手，也可以考紀律部隊，但在泳隊這麼多年，還是想出一分力培訓年輕泳手。」

泳隊青黃不接 轉任教練培訓新人

今晚泳總周年晚宴，吳鎮男與亞運隊友接受嘉許狀和獎金，亞運回憶幕幕湧現。「三屆亞運已是不容易了，去完今屆好頭好尾。」對於告別隊友，他說未有太多不捨，反而期待轉換角色後能繼續學習，因他相信在水中和水上是「兩個感受、兩個角色」。好友張健達和自己先後離場，東京奧運在即，泳手將全力爭取入場券，吳鎮男認為男泳手達標不是沒可能，看好年輕後輩有力接棒：「Kenneth離開是很遺憾，但卓銘浩、吳棹然等都很有潛質，還有在美國受訓的Ian。雖然今次亞運不算有很多新面孔，但小將在我們身上學習到不少，我也看到他們有所成長，我都放心退下來，相信他們不久後能擔大旗。」

「培育新人像起樓，要建好根基一層一層起上去，才會穩陣。」4月轉任教練的吳鎮男說道。

香港在今屆亞運隊女子4x100混合泳中歷史性摘銀，近年女將們在大賽決賽曝光度確勝男將，吳鎮男坦言希望男隊能追上女隊：「希望能拉近與女隊的距離，獎牌是較長遠，但希望男泳手也能常躋身決賽。」他在4月便正式於所屬泳會擔任教練，吳鎮男笑謂不願做「魔鬼教練」：「這一代地獄式死逼爛逼沒有用，重要的是溝通，希望能與學生互相學習，教練說的不一定就是對，互相學習、提點才會有進步。」