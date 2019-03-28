【游泳】杜敬謙追思會4月6日舉行　死因仍然未明

26歲的香港泳手杜敬謙，本月19日於美國訓練期間猝死，香港業餘游泳總會會長王敏超今日就事件會晤傳媒。他表示Kenneth親屬已於美國辦妥手續，其葬禮將返回澳洲悉尼舉行，泳總下周六（4月6日）則於香港體育學院舉行追思會。

杜敬謙年初隻身赴美國訓練，本月19日訓練期間熱身後因身體不適送院，最後不治。香港業餘游泳總會今天的周年晚宴，設默哀儀式悼念，會長王敏超更特別向Kenneth頒贈卓越表現成就獎，感謝其對香港泳壇的貢獻。就杜敬謙猝逝一事，除了網上悼文，香港泳總一直未公開回應，總教練陳劍虹亦多次拒絕回答提問。泳總會長王敏超今晚公開面對記者時，提及Kenneth身後事：「家人及泳會教練早早飛赴美國處理後事，其後葬禮將返回澳洲舉行。」

泳總周年晚宴上設默哀環節，悼念上周二逝世的杜敬謙。（楊宇翹攝）

Kenneth逝世震驚體壇，除了香港運動員，不少外國泳手亦在網上發文悼念。王敏照公布，泳總將於下周六（4月6日）在體院舉辦追思會，但不設公眾參與：「我們選擇體院，因為那是屬於運動員的地方，其他詳細不便透露更多；Kenneth家人會到場，相信一眾泳隊隊友亦將出席，但是次不設公眾參與。」

泳總會長王敏超（右）向杜敬謙頒贈卓越表現成就獎，教練陳勤（左）代領。（楊宇翹攝）

一代男飛魚杜敬謙猝逝，教人惋惜。（資料圖片；李澤彤攝）

杜敬謙逝世逾一周，縱使有急症科醫生估計，死因可能與心肌炎或腦部「爆血管」有關，但至今仍然不明。王敏超強調未收到任何死因報告，其後公布與否，決定權不在泳總：「我們沒有接收到任何報告；至於之後我們亦需跟隨Kenneth家人意願才決定會否公開其死因。」