繼早前傳出曼城及阿積士今夏將先後訪港，分別友賽傑志及富力R&F，近日再有傳夏天將舉行一場名宿賽，據指戲碼為利物浦名宿對多蒙特名宿。

每年夏天都有外隊訪港作表演賽，傑志早前已確認正跟曼城洽談合約，相信成事機會頗高，同時有傳富力R&F邀得廣州富力的合作夥伴阿積士來港友賽。

兩支歐洲勁旅的名宿，曾在2018年夏天於多蒙特主場進行元老賽。(Getty Images)

不過，據悉今夏訪港的外隊不止一兩隊，除了現役球員來港，亦會有歐洲勁旅的名宿隊訪港，有指今夏香港將上演一場利物浦對多蒙特的名宿賽。月初，澳門媒體《Macau Business》已獲多蒙特的中國商業總監Benjamin Wahl證實，名宿隊「已落實來港作賽，同時考慮到澳門及深圳比賽」，對手則大有機會為利物浦名宿隊，賽事相信會在6月舉行。

多蒙特前隊長維丹費拿，相信會是多蒙特名宿隊主力，今夏或現身香港。（Getty Images）

多利名宿戰的戲碼年內已上演數次，包括在多蒙特主場西法倫球場、去年底亦在泰國舉行，大受歡迎。根據近年出賽名單，兩軍陣中均有不少近年才退役的球星，利物浦名宿隊（LFC Foundation Legends）陣容強勁，早前對戰AC米蘭的陣容中，就包括謝拉特、加歷查、杜迪克、艾加等等，多蒙特名宿隊（BVB Legends）陣中則有維丹費拿、基爾、列度等名將，但到底會有哪些前球員訪港，則要等待主辦方公布。

由利物浦名宿組成的利物浦傳奇隊（Liverpool Legends）近年亦經常四出比賽。（Getty Images）

香港足總副主席貝鈞奇表示，每年夏天都會有名宿賽舉行，「目前有其他單位正在籌辦名宿賽，比賽並非由足總直接承辦，最後能否舉辦，仍要視乎球場空檔及資金。」