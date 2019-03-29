【英超】真路拿偕安達頓為熱刺傳奇披甲　死裏逃生後已完全康復

52歲的真路拿2016年因踢足球而心臟病發，需要4度接受心臟搭橋手術保命。他稱現在已無問題，可以復出在熱刺球場（Tottenham Hotspur Stadium）與安達頓等出戰測試賽。

熱刺球場首場足球賽事，賽果是熱刺U18以3︰1擊修咸頓。新球場第2場測試賽為周六熱刺傳奇對國際米蘭傳奇，如無問題的話4月3日英超迎水晶宮為首場正式賽事。

安達頓及真路拿都會在周六在熱刺球場（Tottenham Hotspur Stadium）亮相。（資料圖片）

▼熱刺傳奇隊不乏熟悉的名字（按圖放大）▼

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熱刺傳奇之中，不乏羅比堅尼、貝碧托夫、安達頓等好手，當中最引人關注的或是法國翼鋒真路拿（David Ginola）。他在2016年5月踢慈善賽時心臟病發，經過4次「心臟搭橋手術」後無礙，現已完全康復。52歲的他表示有機會在熱刺球場（Tottenham Hotspur Stadium）落場，令他很高興︰「我聽到很多讚美新球場之聲，在熱刺球場參與這場特別的賽事很興奮，很多球迷在我效力時開始支持至今，期待步出球場一刻。」真路拿再向球迷派定心丸︰「當然，大家都知道我上次踢足球（心臟病發），幸好一切安好，我已準備好穿上球鞋了。」

▼熱刺球場外觀及首場足球賽事圖輯（按圖放大）▼

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