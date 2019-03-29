【田徑】俞雅欣新加坡田徑賽奪金　一年內三破香港紀錄

香港田徑隊的跳遠選手今天揚威新加坡，21歲的俞雅欣今日（29日）在新加坡田徑錦標賽再次打破香港紀錄，同時獲得金牌。「跳遠王子」陳銘泰則跳出7.45米，摘得一銀。

新加坡田徑錦標賽今日進行第三日賽事，俞雅欣在女子跳遠跳出6.23米，以0.16米之差力壓次名選手奪金，她同時打破由自己保持的6.17米舊香港紀錄，是她一年內第三次刷新港績。去年9月的香港田徑系列賽，人稱「小丸子」的俞雅欣跳出6.19米，打破當時塵封7年的6.06米香港紀錄，之後再於大專田徑賽跳出6.22米。

俞雅欣打破由自己保持的香港女子跳遠紀錄。（香港田徑總會提供）

香港田徑隊在今年的新加坡田徑錦標賽收穫豐富，除俞雅欣再破港績及獲金牌外，同日賽事港隊亦有其他獎牌進帳，「跳遠王子」陳銘泰以7.45米奪得銀牌，「女飛人」林安琪在女子100米短跑，以11.83秒獲銅牌；男子接力隊（徐志豪、蘇進康、鄧亦峻、謝以軒）則在4X100米接力跑出40.05秒，獲得銀牌，杜婉筠則在鐵餅奪銅牌，這是個人今屆第二面獎牌。第一日賽事，呂麗瑤在女子100米欄奪金、楊文蔚及黎恩熙在女子跳高分獲金牌及銅牌，杜婉筠亦獲得女子鉛球銀牌。