【國足】舒古洛夫被鏟傷後發長文　請求廣州恒大減輕韋世豪處罰

內地傳媒披露，在中國盃被韋世豪粗野攔截而受傷的烏茲別克中場舒古洛夫在社交網站上表示，接受了韋世豪的道歉，並希望廣州恒大減輕他的處罰。

在日前的中國盃季軍戰，中國對烏茲別克的比賽中，中國國腳韋世豪從後粗野攔截烏茲別克的舒古洛夫（Otabek Shukurov），令後者右腳足踝重創，立即送院治理，需要休戰至少兩個月。韋世豪的所屬球會廣州恒大認為他違反隊規，處罰23歲的韋世豪停賽一個月，並視乎其反省的情況，決定之後的處理，最嚴重的處罰會開除他。

舒古洛夫（右）早前發文，希望廣州恒大減輕韋世豪處罰。（Getty Images/資料圖片）

內地傳媒報道，22歲的舒古洛夫在社交網站上發文，表示沒有怪責韋世豪，接受其道歉，並希望恒大從輕發落。他寫：「過去兩年，我十分沮喪，因為我不能再在餘下球季為球隊作戰。多謝朋友及球迷的關心，我的心情好轉。」這名烏茲別克國腳現效阿聯酋聯賽的沙迦FC（Sharjah FC）。

舒古洛夫續寫：「不過，我看到韋世豪被罰，令到他不能代表球會參加未來一些比賽，我又感到不快了。同樣是年輕又有野心的球員，我十分理解，不能踢波是一件災難。作為職業球員，我明白激烈的身體碰撞是平常的，所以當韋世豪來向我道歉時，我接受了。」在那場中國盃後，韋世豪帶同果籃，親自慰問舒古洛夫。

韋世豪在中國盃賽事上身披7號球衣。（視覺中國/資料圖片）

韋世豪（右）上半場從後粗野攔截舒古洛夫，令對手被抬離場，烏茲別克主帥古柏證實最少傷出兩個月。（網上截圖）

舒古洛夫最後寫：「因此，如果可能的話，我正式要求廣州恒大減輕對韋世豪的處罰。」據中國傳媒稱，韋世豪現已停止訓練，向行政人事部報到，他首先要寫檢討書，而行政人事部會評估韋世豪在停賽一個月期間的表現。