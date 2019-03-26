【中超】韋世豪被恒大重罰停賽一個月　專誠親身慰問受傷球員

中國隊在昨日（25日）的中國盃季軍戰，1球不敵烏茲別克，結果兩戰未嘗一勝。廣大恒大球員韋世豪在上半場從後粗野攔截對手的舒古洛夫，結果只被黃牌警告，但該名恒大球員卻被球會重罰停賽1個月，更有機會辭退韋世豪，而他在賽後亦親自慰問該名受傷球員。

韋世豪在中國盃季軍戰與烏茲別克交手，在上半場33分鐘，韋世豪從後粗野攔截烏茲別克的舒古洛夫（Otabek Shukurov），剷中對手的右腳，該名烏茲別克的球員隨即被送院治理，而主帥確認舒古洛夫至少休息2個月。韋世豪剷傷對手後，在場上仍然面露不悅，未有上前慰問對手。

韋世豪（右）上半場從後粗野攔截舒古洛夫，令對手被抬離場，烏茲別克主帥古柏證實最少傷出兩個月。（網上截圖）

韋世豪在攔截對手後，仍然面露不悅。（視覺中國）

不過，韋世豪在比賽結束後，特意改變行程，前往烏茲別克隊下榻的酒店，帶同果籃，親自向舒古洛夫道歉，「我真的十分抱歉，沒有想到會把你踢傷了，希望你可以早日重返賽場。」

舒古洛夫亦對韋世豪表示體諒，在球場上無可避免，「這就是足球，同樣是在場上作賽的風險之一，我亦有向韋世豪表謝意，在此也祝中國隊往後亦有好表現。」

韋世豪特意前往烏茲別克下榻的酒店，慰問被他踢傷的舒古洛夫。（微博截圖）

對於韋世豪的粗野攔截，廣州恒大在今日向外公布一份關於處罰韋世豪的通告，指韋世豪嚴重違反了「三九隊規」，並由今日起罰停賽一個月，視乎他在一個月後的反省情況，最嚴重或可能將他辭退。恒大在聲明中，再次強調隊中球員遵從「三九隊規」，當中包括「九必須」﹑「九不準」及「九開除」。

韋世豪所屬的球會廣州恒大，在今日發聲明決定處罰韋世豪。（微博截圖）