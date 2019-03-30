【七欖】後起之秀麥季聰有望出戰　姚錦成寄語師弟盡情享受

香港國際七人欖球賽（七欖）4月5至7日上演，新科「傑運選舉」香港最佳運動隊伍男子七人欖球隊，今天公布初選名單，除了港人熟悉的姚錦成及李卡度，今屆或有一張新華人面孔登場，就是去年在初選名單榜上有名的翼鋒球員麥季聰。 攝影：梁鵬威

港隊今屆備戰七欖一如以往，先到婆羅洲參加七人賽，今早再約戰斐濟。「老大哥」姚錦成今年未隨隊往婆羅洲，港隊卻在該賽事找到一個有如姚錦成擅長邊路突破的華將——新星麥季聰在兩天賽事共有6次達陣，驚喜表現是他入選香港國際七人欖球賽最後名單的籌碼。今早與斐濟拍跳後，麥季聰認為球隊在防守時要更強悍：「對方身形佔優，一對一很難防禦，要全隊更加勤力，多點溝通。」麥季聰亦感激姚錦成及李卡度教導：「他們會教我怎樣運用自身速度優勢，使我加快進步。」

麥季聰（左）早前於婆羅洲兩日比賽6次達陣，有望入選今屆七欖最終名單。（梁鵬威攝）

早在去年賽事，麥季聰已入選港隊七欖初選名單，惜在決選名落孫山，當時姚錦成讚他甚具潛質，只是對抗能力要加強。如今麥季聰或可在大球場獻技，姚錦成認為他能用個人優點彌補身形劣勢：「他勝在速度快又夠靈活，球隊可以利用這些優點，製造機會讓他得分。」姚錦成亦寄語後輩要好好享受：「假如麥季聰入選最終名單，始終初次參賽，要他自己享受比賽，讓他感受壓力，再待他向我討教經驗。」今早友賽後，姚錦成不停找麥季聰討論，他強調交流無分輩份：「我在場邊看到他的改進之處，就會分享個人經驗。其實稱不上是給師弟意見，其他隊友在場外觀察自己有何不足，一樣會向我表達，團隊應該是互相溝通。」

姚錦成（中）經常向麥季聰（右）傳授經驗。（梁鵬威攝）

七欖港隊今早與斐濟友賽。（梁鵬威攝）

今年七欖，港隊將參與外圍賽，競逐2019/20賽季的種籽隊伍席位。港隊身處E組，同組有湯加、津巴布韋及菲律賓，姚錦成直言籤運不俗：「三隊之中以湯加為小組最強，他們打法比較硬朗。」他亦指出去年亞運奪金賦予球隊莫大信心，有助他們爭奪躋身系列賽及明年東京奧運：「如果今年能突破外圍賽，系列賽正賽便是一個最好的平台來迎接奧運，因為系列賽強手臨立之餘，也是奧運會可能會碰面的對手。」

今屆七欖初選名單共有3名華將，包括李卡度（左起）、姚錦成及麥季聰。（梁鵬威攝）

+ 5 + 4 + 3

同樣有份出戰婆羅洲七人賽的李卡度對球隊近況感到樂觀：「球隊整體表現出色，教練亦相當滿意，僅是犯下細微失誤而於決賽落敗，我相信我們應能及時調整，希望球隊在場上保持集中 ，不要有多餘想法。」

香港女子七人欖球隊。（梁鵬威攝）