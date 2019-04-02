C朗拿度（Cristiano Ronaldo）啟蒙教練艾拔圖在南寧訓練小朋友，他近日接受中國傳媒訪問時，對中國足球作出評價。他直言中國足球沒有系統，難以打入世界盃，亦難以產出像C朗拿度般的球員。

57歲的艾拔圖（Alberto）曾於葡萄牙體育會教導過C朗拿度，他近年到多個國家繼續足球事業，近3年於中國工作。現在他於南寧宏旭指導小朋友。訓練場位於汽車修理廠的頂樓，與葡萄牙的環境難以比較。他直言︰「中國足球出現問題，沒有足球系統可言，中國難以打入世界盃決賽周。卡塔爾在2008年開始青訓，今年贏得亞洲盃，你認為中國有類似的計劃嗎？」艾拔圖現時負責三年級10人，每次訓練90分鐘，他從不遲到，也不讓別人影響他練，在中國工作多年的他強調與葡萄牙難以相比。

C朗拿度會否出現於中國？艾拔圖的答案是否定。（資料圖片）

被新華社記者問到「中國會否出現C朗拿度」，艾拔圖搖搖頭回答︰「不會，C朗拿度是成熟足球文化的成果，我看不到這裏有合適的足球文化，也不看到任何產出C朗拿度的可能。中國應搞好草根足球，這便會產生更多球員與教練，將提供國家隊更多選擇。」提到C朗拿度成功之道，他認為家庭背景推動了C朗︰「父母離婚，C朗媽媽是廚師，父親做清潔工作，家境很貧困。他決心以足球改變人生，每天像機器般訓練，不煙不酒，就算晚上出外，也會12點前回宿舍。」

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