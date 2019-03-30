【西甲】美斯向C朗表達掛念之情　冀二人歐聯決賽能再度交鋒

隨C朗拿度在今季轉戰意甲後，西甲的國家打吡不再有美斯和C朗的對碰，亦使不少球迷感陌生。美斯早前接受阿根廷傳媒訪問時表示，他掛念C朗在西班牙的日子，即使對方時常奪得獎盃，亦使聯賽變得更有趣。

C朗拿度今季開始前離開皇家馬德里，轉投祖雲達斯，而皇馬經歷兩度易帥，風雨飄搖後，結果由施丹重執帥印。皇馬在聯賽暫列第3位，12分落後榜首的巴塞隆拿，加上歐聯與西班牙盃亦分別出局，今季大有機會「四大皆空」。相反，美斯帶領的巴塞隆拿在今季的西甲獨佔鰲頭，領先次席的馬體會10分，有望連續兩季稱霸西甲，而美斯率巴塞與皇馬今季交手4次，巴塞仍然保持不敗。

當今兩大「球王」雖無緣於西甲聯賽再度碰頭，但祖雲達斯與巴塞隆拿一同躋身歐聯8強，可惜兩支球隊分別在不同線路，意味雙方「美斯鬥C朗」的戲碼今季或許只能在決賽上演。

美斯與C朗是場上的「老對手」，美斯對於C朗離開西甲，亦向他表掛念之情。（Getty Images）

美斯在阿根廷時間周五（29日）接受當地電台《C5N》訪問，美斯向「老對手」C朗拿度表達掛念之情，「我懷念C朗在西班牙的日子，即使他經常高舉獎盃，但他在西甲使比賽變得更有趣。」

C朗在歐聯16強次回合，個人連中三元，領球隊擊敗馬體會，打入歐聯8強。（Getty Images）

美斯帶領的巴塞隆拿在聯賽未有太大威脅，現時以10分領先次位的馬體會。（Getty Images）

美斯與C朗今季或許只能在歐聯決賽上碰面，美斯指祖雲達斯在C朗的加入後變得更強大，並希望在馬體會的主場中對碰，「祖雲達斯是間偉大的球會，C朗加盟後更是如虎添翼，我亦相當希望巴塞與祖雲達斯一同打入歐聯決賽，再一次與C朗在賽場上一決高下。」

美斯與C朗今年未有機會再度於西甲賽場交手，歐聯決賽成交手的唯一機會。（Getty Images）

現年31歲的美斯亦有提及他的退役計劃，一旦他重返阿根廷退役的話，他希望在家鄉球會紐維爾舊生掛靴，「我會盡量延長我的職業生涯，一旦我在退役前返回阿根廷的話，我希望效力家鄉球會紐維爾舊生，然後高舉球靴，但我知道這並不是一件容易的事。」