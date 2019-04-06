【德甲】洛賓在拜仁的最後心願　「我想再次為球隊上陣」

「小飛俠」洛賓（Arjen Robben）35歲了，速度早已大不如前，今季傷患困擾較往年更頻繁，出場次數大減，事先張揚季尾將離開拜仁的他，現在只餘下一個最後心願：再次為球隊上陣。 這件理所當然的事，他已先後因大腿、小腿、膝蓋傷患倦勤多時，對上一次正選上陣已是去年11月歐聯分組賽5：1大勝賓菲加一戰。他的卑微願望，最終能否實現？

拜仁成為第二個家

格羅寧根出道，燕豪芬嶄露頭角，一代快翼2004年加盟車路士後，一步步成為無人不識的球星。三個寒暑後當上銀河艦隊一員，洛賓已是炙手可熱的翼鋒，然而他效力任何球隊，逗留時間也留不長，每每兩、三季便轉會。

2009年，25歲的他處於職業生涯十字路口。在馬德里發展順利，卻因為C朗拿度和卡卡的到來而被賣走。在職業生涯高峰轉戰慕尼黑，當時令不少人意外，認為這個選擇是倒退的一步，畢竟德甲基本上由拜仁一隊獨大，競爭性較低，2000/01贏過歐聯冠軍後，最多8強便止步，估計他不會留得長，事後看來，當然大部人也猜錯了。

經常受傷患和各種轉會傳聞困擾的洛賓，在拜仁終於首次得到安穩的生活。他仍然不時受傷，每季只踢十多二十場聯賽，但拜仁還有法國翼鋒列貝利，加上本身的豪華陣容，足以稱霸有餘。

湯馬士梅拿、洛賓和列貝利，為拜仁贏得一座又一座錦標。（Getty Images）

4月7日（周六深夜） 12時30分 拜仁慕尼黑 對 多蒙特 Now 670台、有線651/611台、Fox+流動應用程式直播

洛賓再次披上拜仁戰衣的願望，能否實現？（Getty Images）

在慕尼黑的十年

洛賓加盟首季，拜仁終於再度成為歐聯一股強大勢力，09/10、11/12、12/13球季四年內三度晉身決賽。他不是一直做英雄，11/12決賽面對舊會車路士射失12碼成輸波罪人，幸好一季後即有機會將功補過，為拜仁帶來第五座歐聯錦標。

效力拜仁十個年頭，當中有起也有跌。速度不再，他以一招右路推大位左腳勁射「洛賓的軌跡」，射入一記又一記金球，為球隊立下汗馬功勞。毫無疑問，他深愛這支德國巨人。「我希望踢多一次，再一次穿上拜仁球衣。我不介意是什麼時候，那（再次為拜仁上陣）才是最重要的事。」

接二連三的傷患讓他相當沮喪，「當我幾乎可以復出之際，又要再次回到原點。我已經試過兩至三次也是這樣。」

洛賓每天努力操練，渴望季尾離隊前可為球隊再上陣一次。（Getty Images）

只差一次，洛賓便可在職業生涯第700次上陣。（Getty Images）

追逐里程碑

球季去到尾聲，洛賓仍有最後10次機會為拜仁上陣，包括7場德甲和最多3場德國盃賽事。如他能夠上陣，將會是他第306次為這支德甲班霸披甲，同時也是球會和國家隊賽事加起來職業生涯第700次上陣的里程碑。

德甲今季去到最後階段榜首形勢緊湊，27輪過後多蒙特以63分重返榜首，剛失分的拜仁以61緊隨其後，關鍵一戰是4月6日（本港時間周六深夜）拜仁主場迎戰多蒙特。

【洛賓職業生涯圖輯】

即使已在職業生涯尾段，即使滿身傷患，洛賓一落場仍充滿鬥志。（Getty Images）

洛賓曾為拜仁跟多蒙特交手20次，2011/12球季在86分鐘射失12碼，然後補時階段一次黃金機會亦未能把握，連累球隊0：1落敗，把德甲冠軍拱手讓予高普帶領的多蒙特。

一季之後拜仁在歐聯決賽再遇多蒙特，89分鐘比數仍是1：1。當加時看來無可避免之際，拜仁一次攻勢，洛賓突然殺入禁區射入奠勝一球，將歐聯大耳獎盃帶回慕尼黑。

令不少後衛和門將俯首稱臣的絕招：「洛賓的軌跡」。（Getty Images）

洛賓與拜仁隊友慶祝這昔日常見的一幕，還有機會再見嗎？（Getty Images）

305能否變306 一樣心存感激

洛賓每天努力操練，然而對於自己在這場榜首大戰的上陣機會，他並不予厚望，「我仍然不知道，要再看看。但那是相當不現實的。」

無論再為拜仁上陣的願望最終能否實現，他對這段在慕尼黑的歲月一樣心存感激。下一站未知是哪兒，他只知道「過去數月實在相當難過，但我深愛足球。如果我的身體承受得住，我希望能夠繼續。」

洛賓再見！季尾「小飛俠」將離開效力十年的拜仁慕尼黑。（Getty Images）

拜仁主力陣容已維持多年，隨洛賓季尾離隊，大換血勢在必行。（Getty Images）

【洛賓拜仁黃金十年】

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