【五人足球】香港闖U20亞洲盃決賽周　負日本出局變東亞最佳次名

香港U20男子五人足球代表隊去年12月，於蒙古烏蘭巴托出戰2019年U20亞洲盃外圍賽，最後一輪賽事以2：4不敵日本，無緣出線決賽週。然而，今日（2日）傳出消息指，由於其中一支入圍國家隊退出，香港將以東亞區最佳次名球隊身分，晉身今年6月14至23日於伊朗舉行的U20亞洲盃決賽周。

香港在外圍賽被分入東亞區A組，與澳門及日本同組。當時港隊首輪先以5：0大勝澳門，再對日本合演「榜首大戰」，力爭出線資格。雖然與日本實力有距離，但港隊在比賽中卻有超水準發揮，一度追成2：2，惜最後未能守住和局，終以2：4不敵。比賽過後，不少港隊成員亦流下男兒淚。

去年12月，港隊遠赴蒙古烏蘭巴托出戰2019 U20亞洲盃外圍賽。（受訪者提供）

以2：4不敵日本後，多名港隊成員均落下男兒淚。（香港五人足球Facebook專頁）

誰料到這場惜敗，最終變成港隊「後補」出線的關鍵。由於港隊與東亞區B組次名蒙古同得3分，港隊憑較佳得失球出線，假若當時港隊面對強敵日本早早放棄，絕不能因此出線。 U20男子五人足球代表隊隊長鄭俊華（華仔）直言興奮：「外圍賽對日本落敗有所遺憾，希望藉今次機會再為港增光。」離決賽周只剩兩個月，華仔認為訓練時間不夠：「如果維持每周一課的操練，其實也只剩8次訓練，故球隊應該會在決賽周前出國集訓，希望儘快提升狀態。」

隊長鄭俊華認為球隊需要儘快提升狀態，為兩個月後的決賽周做好準備。（香港五人足球Facebook專頁）

門將以為April Fools惡作劇

而外圍賽陣容中年紀最小的門將羅澔陽本以為消息為「愚人節惡搞」：「我們每一名隊員都非常驚訝，沒有想過能夠這樣晉身決賽周，亦收到四面八方的鼓勵說話。」對於決賽周目標，羅澔陽希望自己能先打入決選名單，再爭取上陣機會。

去年外圍賽，港隊本以A組次名黯然出局。（網上圖片）

最終卻因有入圍球隊退出，港隊以得失球差壓過B組次名蒙古，以東亞區最佳次名球隊晉身決賽周。（網上圖片）

於今年6月14至23日於伊朗舉行的U20亞洲盃決賽周，將有12支隊伍競逐冠軍。屆時12隊將分為4組作賽，每組首次名晉身淘汰。雖然未知退出球隊為哪個國家，但相信港隊於抽籤時將分入第三檔次，有機會再與日本這支傳統五人足球勁旅同場較量。