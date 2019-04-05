【足球趣聞】委內瑞拉中場「創舉」　一場波做齊入球助攻烏龍紅牌

小時候幻想過，有沒有球員可以一場比賽內入球、助攻、擺烏龍再領紅牌？直至近日一場自由盃賽事，真的有球員完成這項「創舉」，球隊還順利贏波。

在當地時間前晚（4月3日）的南美自由盃分組賽B組，委拉瑞拉的拿拉體育會主場對阿根廷的颶風隊。拿拉體育會中場比拿度文沙路（Bernaldo Manzano）是今場的主角，他有一場比賽之內，經歷了在足球場上能夠發生的幾件大事。

開波9分鐘，拿拉體育會博到12碼，由比拿度文沙路主射入網，主隊領先1：0。完半場前，比拿度文沙路改為助攻，他在中線地波斜傳，隊友大衛辛坦拿（David Centeno）接應，單刀破門，助拿拉體育會半場領先2：0。

在當地時間前晚拿拉體育會對颶風隊，拿拉體育會以2：1贏波。（視覺中國）

比拿度文沙路射入12碼，為球隊開紀錄。（互聯網）

如果說比拿度文沙路上半場是天使，那麼他下半場就變成魔鬼。63分鐘，颶風隊右路傳中，回防的比拿度文沙路一時心急，就將皮球一腳踢入自己龍門，擺了個烏龍，颶風隊追成1：2。

在68分鐘，28歲的比拿度文沙路領了今場第二面黃牌，兩黃一紅離場。幸好他的被逐沒有令拿拉體育會輸波，主隊保住2：1勝局完場。外國傳媒稱，比拿度文沙路是自由盃史上首位能夠在一場比賽做齊入球、助攻、烏龍及紅牌的球員。

比拿度文沙路的名字不斷出現在比賽的大事表上。（互聯網）

還有最奇情的是，委內瑞拉聯賽與這場自由盃撞期，但委內瑞拉足協拒絕改期，所以拿拉體育會要一日兩戰，他們先在聯賽作客拉尼羅斯瓜納雷（Llaneros de Guanare）贏3：2，而在3個半小時後，他們就在自由盃贏颶風隊2：1，一日內兩連勝。翻查陣容，拿拉體育安排了兩班不同正選球員出戰這兩場。

比拿度文沙路經歷了一場奇情的自由盃。（互聯網）

拿拉體育會主場對颶風隊入球片段：

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