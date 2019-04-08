【西甲】卡索拉完場前12碼被接實　維拉利爾負貝迪斯陷降班危機

維拉利爾於西甲護級之路不易行，今晨在完場前因卡索拉射失12碼，作客以1︰2負貝迪斯，暫列降班區的尾三。卡索拉賽後自責，被拍得於球員通道落淚。

貝迪斯中場盧施素11分鐘巧妙笠入先開紀錄，2分鐘後維拉利爾中場卡索拉開出角球，由拉美路富尼斯摩利迎頂追平1︰1。下半場卡索拉禁區邊罰球妙射被前熱刺門將盧比斯（Pau Lopez）撲出。至63分鐘黃色潛艇防守混亂，被盧施素近門射成2︰1。89分鐘維拉利爾博得12碼，卡索拉操刀勁抽中間，卻被盧比斯接實，連補射機會也沒有，最終以一球之差落敗。

卡索拉今季交出4個入球及8次助攻，是維拉利爾表現最佳之人。（資料圖片）

Esto es el fútbol más puro. Santi Cazorla, que estuvo casi retirado por sus constantes lesiones, hoy erró el penal en la derrota de un Villarreal que está muy complicado con el descenso. ¿Qué hizo después del partido? Se puso a llorar desconsoladamente.pic.twitter.com/jtGES1c4FS — Javier Lanza 💚 (@javierlanza) 2019年4月7日

卡索拉今季上陣28場西甲，交出4個入球及8次助攻，是維拉利爾隊內入球及助攻總數最高的人。不過他未能為球隊搶到一分，維拉利爾與華拉杜列同得30分，不過因對賽不及對手而列尾三，若未能提升排名將與華歷簡奴及韋斯卡降班。維拉利爾將要分心踢歐霸8強鬥華倫西亞，餘下7場西甲分別鬥基羅納、雷加利斯、皇家蘇斯達、韋斯卡、皇家馬德里、伊巴及基達菲。

出於自責，卡索拉賽後在球員通道被拍下傷心流淚一刻，當時維拉利爾教練卡利查（Javi Calleja）上前安慰。貝迪斯於Twitter安撫卡索拉︰「我們只想告訴你，8年之後再於貝迪斯主場見到你，希望再有機會。你充滿勇氣是我們的典範。」

西甲官方精華︰貝迪斯2︰1維拉利爾

維拉利爾以1︰2負貝迪斯，身陷降班區。（維拉利爾TWITTER）

西甲31輪護級形勢 14.基羅納34分 15.利雲特33分 16.切爾達32分 17.華拉杜列30分 18.維拉利爾30分 19.華歷簡奴27分 20.韋斯卡24分

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