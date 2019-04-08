【西甲】卡索拉完場前12碼被接實　維拉利爾負貝迪斯陷降班危機

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維拉利爾於西甲護級之路不易行，今晨在完場前因卡索拉射失12碼，作客以1︰2負貝迪斯，暫列降班區的尾三。卡索拉賽後自責，被拍得於球員通道落淚。

貝迪斯中場盧施素11分鐘巧妙笠入先開紀錄，2分鐘後維拉利爾中場卡索拉開出角球，由拉美路富尼斯摩利迎頂追平1︰1。下半場卡索拉禁區邊罰球妙射被前熱刺門將盧比斯（Pau Lopez）撲出。至63分鐘黃色潛艇防守混亂，被盧施素近門射成2︰1。89分鐘維拉利爾博得12碼，卡索拉操刀勁抽中間，卻被盧比斯接實，連補射機會也沒有，最終以一球之差落敗。

卡索拉今季交出4個入球及8次助攻，是維拉利爾表現最佳之人。（資料圖片）

卡索拉今季上陣28場西甲，交出4個入球及8次助攻，是維拉利爾隊內入球及助攻總數最高的人。不過他未能為球隊搶到一分，維拉利爾與華拉杜列同得30分，不過因對賽不及對手而列尾三，若未能提升排名將與華歷簡奴及韋斯卡降班。維拉利爾將要分心踢歐霸8強鬥華倫西亞，餘下7場西甲分別鬥基羅納、雷加利斯、皇家蘇斯達、韋斯卡、皇家馬德里、伊巴及基達菲。

出於自責，卡索拉賽後在球員通道被拍下傷心流淚一刻，當時維拉利爾教練卡利查（Javi Calleja）上前安慰。貝迪斯於Twitter安撫卡索拉︰「我們只想告訴你，8年之後再於貝迪斯主場見到你，希望再有機會。你充滿勇氣是我們的典範。」

西甲官方精華︰貝迪斯2︰1維拉利爾

維拉利爾以1︰2負貝迪斯，身陷降班區。（維拉利爾TWITTER）

西甲31輪護級形勢

14.基羅納34分

15.利雲特33分

16.切爾達32分

17.華拉杜列30分

18.維拉利爾30分

19.華歷簡奴27分

20.韋斯卡24分

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