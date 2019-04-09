【足球】陳婉婷獲女足名將孫雯招攬　出任中國女足U16助教

前東方龍獅主教練陳婉婷，今季季中辭任東方主教練後，今日（9日）透過其Facebook專頁公布自己的新去向──中國女足U16助教。

陳婉婷在離開東方後，一直享受假期，早前曾離港旅遊，但返港僅一日已立刻再出發前往北京報到，就任中國女足U16助教。



「牛丸」曾奪2016年度亞洲足協最佳女教練，又在2015至16港超聯球季，成為首位帶領男子職業足球隊奪得頂級聯賽冠軍的女子教練，同年獲選為英國《BBC》2016年百大女性之一，在球圈頗有名氣，她透露今次的工作機會，是由前中國女子國腳、曾獲選為國際足協世紀足球小姐的孫雯介紹：「之前跟她是A級教練牌照班的同學，她知道我離開了東方，就問我有沒有興趣去試試。」46歲的孫雯球員年代極具名氣，曾外流到美國，亦是1999年女子世界盃的金球獎及金靴獎得主，目前在中國足協出任女足青訓部部長。

陳婉婷（左）曾兩度出任港超聯球隊東方龍獅主教練，並曾領軍奪聯賽冠軍。（資料圖片）

獲孫雯邀請任助教 6人教練團北京工作



陳婉婷稱，接獲孫雯的邀請後，深感是一個很好的機會，「因為國家隊現在女足的資源都很豐富，配套、訓練都很好，還有位荷蘭籍的主教練（Roger Reijners），在這裏是很好的新學習環境，能夠再去實踐一些做教練有的抱負。」陳婉婷會在北京的香河訓練基地工作，工作內容主要是以助教身份，配合主教練要求，負責場地內外訓練、分析、檢討、及跟球員間的溝通，「我們整個教練團有6人，大家的分工、團隊合作暫時很理想。」她的食宿亦會集中在基地內，與U16球員一起生活。

中國女足戰績一向較男足優秀得多，U16梯隊早前在亞洲U16女子錦標賽資格賽，以3戰全勝、入15球失0球的佳績打入9月在泰國上演的決賽圈，這亦是陳婉婷上任後首個主要任務。（圖片來源：中國足協官網）

飛赴世界各地集訓 準備亞少賽世界盃



上任中國女足U16的職務後，陳婉婷稱，首個目標是9月在泰國舉行的亞洲足協女子U16錦標賽，「明天（10日）會飛往法國比賽和集訓，之後也會去其他地方集訓。」對於未來有無機會接觸成年隊工作，她表示暫是未知數，要先應付9月的比賽，再視乎明年能否打入女子U17世界盃，屆時將再有安排。