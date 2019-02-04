【港超聯】「牛丸」陳婉婷辭任東方主帥　近十戰僅一勝盃賽全出局

今季季初表現出色的東方龍獅，近月走勢未如理想，昨日（3日）再於菁英盃A組2：3敗予佳聯元朗，提早出局，主教練陳婉婷即晚辭任主帥一職，由黃鎮宇暫代。

東方龍獅昨日出戰菁英盃A組對佳聯元朗，雖有迪高梅開二度，但元朗有3名援將慕沙、基爾頓及王睿先後建功，令東方以2：3敗陣，近10場賽事僅獲1場勝利。他們在菁英盃3戰得1分提早出局，連同早前在高級組銀牌4強遭富力R&F淘汰、再在足總盃首圈敗予夢想FC，宣告在今季3項盃賽均止步。不過，東方在今季聯賽爭標形勢仍處有利位置，目前10輪過後獲19分列第2位，僅落後榜首的富力1分。

陳婉婷執教半季後，因戰績不佳而辭任主帥一職。（資料圖片）

陳婉婷即晚請辭 料短期內難覓正式主教練

儘管仍是聯賽爭標要角、季中亦借用新中堅利馬彭利拿，但東方主帥陳婉婷在昨晚敗仗後已決定離任。「牛丸」在其Facebook專頁留下一句「笑看風雲，問心無愧」，亦以Hashtag「#thankyoueastern」答謝東方。

「牛丸」在其Facebook專頁發文，並加上「#thankyoueastern」答謝東方。（Facebook截圖）

東方行政經理司俊文俊透露：「牛丸昨晚向老闆提出請辭，已獲答應。」他暫未了解「阿丸」辭職的緣由，但坦言近期球隊戰績不佳，可以理解，「由於事情發生得很突然，暫時會由黃鎮宇暫代主教練一職，短時間內較難覓得一名正式主教練。」對於主教練突然離任，會否影響球隊內部士氣，他說：「這種事情在足球世界經常發生，球員也會明白亦不會受太大影響，我們已在全部盃賽出局，下半季會極力爭取聯賽冠軍。」

陳婉婷辭任主教練一職後，東方龍獅將由黃鎮宇暫代主教練。（資料圖片）

陳婉婷初掌東方帥印時為2015年底，其時原主教練楊正光離開東方、赴中甲接任梅州客家主教練，遂由「牛丸」頂上，這位女少帥該季領東方奪得港超冠軍，成為首位領男子頂級職業聯賽球隊奪聯賽冠軍的女教練，締造健力士世界紀錄；她在2015-16球季同時獲選為香港最佳教練，及亞洲足協2016年度最佳女子教練。

「牛丸」在2016至17球季領東方出戰亞冠盃分組賽，到季尾一冠未得下請辭，再赴海外修讀及考取亞洲足協專業級教練牌照。上季，東方先由司徒文俊領軍、季中轉由李健和掌帥印，戰績同樣未盡人意；今季初陳婉婷再次接任，未料半季離隊，令東方陷入兩季三度易帥的困境。