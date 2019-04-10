【田徑】澳洲新星佐亞強項太多　萬眾期待保特後下一個超級巨星

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自從牙買加飛人保特（Usain Bolt）兩年前從田徑場上退下來，短跑界頓失焦點。不過下一個超級巨星，可能已經出現。

年僅16的佐亞（Sasha Zhoya）日前在澳洲田徑錦標賽光芒四射，不單連贏110米欄、200米和撐竿跳的年齡組別冠軍，同時打破U18的撐竿跳世界紀錄和110米欄澳洲紀錄。

他已立定志向，以成為田徑界下一個保特為目標。

上周四（4日）澳洲田徑錦標賽110米欄男子U18組別決賽，全場焦點是第五線道的佐亞。2017年底他已跑出13.24秒的佳績，今次賽事他由越過第一個欄開始由頭帶到尾，在逆風（-0.6）下仍跑出13.05秒，創下U18當地紀錄。即使與2000年悉尼澳運金牌得主阿尼爾加西亞（Anier García）當時創出的13秒正澳洲紀錄相比，也只有0.05秒之差。

13.05秒有多快？根據國際田聯（IAAF）紀錄，過去一個田徑年度只有世界排名第一的俄羅斯跑手舒本科夫（Sergey Shubenkov），曾三度跑出更快成績，換言之，這已是過去一年第四最快110米欄成績。

當然，成年男子110米欄高度為106.7厘米，U18的欄高只有91.4厘米，因此不可直接比較，但已可看出佐亞的速度相當驚人。

佐亞（Sasha Zhoya）能否成為國際田徑界繼保特之後的下一個巨星？（Getty Images）

佐亞（Sasha Zhoya）日前在澳洲田徑錦標賽U18的110米欄跑出13.05秒佳績，與澳洲紀錄又再接近一大步。（Getty Images）

佐亞110米欄贏到開巷片段

強項太多的煩惱

目前成年男子110米欄世界紀錄，是美國跑手梅里特（Aries Merritt）2012年創出的12.80秒。事實上，自從劉翔2006年跑出的12.88秒、羅布斯（Dayron Robles）2008年的12.87秒，只有美國跑手奧利華（David Oliver）2010年做出的12.89秒，能夠跑進12.90秒以下。

佐亞只有16歲，令人期待他假以時日將成為新一代欄王，問題是，他的強項不止於此。他同時贏得賽事U20的200米和U18撐竿跳冠軍。他以200米完成21.18秒，與分齡紀錄只差0.3秒，撐竿跳造出的5.56米，更打破U18世界紀錄。

對於選項問題，佐亞接受澳洲傳媒訪問時坦言：「我目前完全沒有任何頭緒」，他個人希望保持玩三個項目，「一切取決於我的身體如何成長，以及我的進步進度。任何事情也可能發生，傷患或會令我減去一個項目，但現時我想保留三項。」

佐亞（Sasha Zhoya）的另一強項：撐竿跳。（Getty Images）

佐亞打破U18撐竿跳世界紀錄一刻

能否成為巨星的關鍵

昔日保特年少時，亦曾遇上選項問題。當時他專攻200米，教練想他兼項400米，保特本人希望出戰100米。身高達6呎5吋，並非標準百米飛人身型，最終在他的堅持和苦練之下，如他所願選定在100、200米項目雙線發展，並達到前無古人的驕人成就。

相對而言，佐亞的選項複雜得多。他最擅長的110米欄和撐竿跳均是技術成份極高的項目，一般而言，競逐這些項目的運動員很少會兼玩其他項目，更遑論是另一專項項目。

就賽跑項目來說，暫時他的200米成績最突出，然而佐亞也曾出戰100、400和1500米。田項方面，跳高、跳遠、標槍、推鉛球、擲鐵餅全部參加過，田徑項目樣樣皆能，沒錯，他自然也參加過十項全能。

暫時沒有佐亞的身高、體重資料，他的身體變化亦難以預料，因此目前真的沒法說明他應該參加哪一項最好。選對項目發展，將成為他能否踏上巨星之路的關鍵。

200米是佐亞的另一強項，他的成績與同年的保特相比，尚有一段不短差距。（Getty Images）

16歲的保特Vs16歲的佐亞

既然佐亞被視為接替保特的田徑界下一個巨星，不如直接看看兩人同齡時的成績吧。2002年世界青年錦標賽，年僅16的保特「越級挑戰」這項U20賽事，並在200米賽事以20.61秒奪冠。佐亞跑出的21.18秒，落後同年的保特0.57秒，以短跑而言不算是一個小的差距。 

當然也可以說，佐亞兼玩多項，與主力練跑的保特直接比較不太公平，但正是這樣，說明佐亞要盡快選定項目的必要性，否則錯過突破成績的寶貴時間便損失重大了。

從佐亞在國際田聯的檔案可見，他幾乎所有田徑項目也玩過，而且全部成績不錯，實在相當厲害。（國際田聯網頁截圖）

法國為巴黎奧運勢掀搶人戰

以上只是世俗一般看法，要成為劃時代的一代人物，總是獨一無二的。保特能以與別不同的高大身軀，稱霸短跑界十多年，說不定佐亞也能找出方法，兼顧不同項目同時達致頂尖水平。

佐亞要煩惱的問題，不止選項一個，生於澳洲的他，由於母親來自法國，所以也可選擇代表後者出戰。由於2024年奧運在巴黎舉行，法國田徑聯會已着手撬他「過檔」。他接受《悉尼晨鋒報》訪問時承認：「目前絕對是扯大纜一樣。我視自己為澳洲人，我在這裏出生和成長，所有朋友也在這兒。我內心渴望自己代表澳洲，但也要視乎情況，目前正在掙扎。」

他在澳洲廣播公司（ABC）的訪問中說得坦白，「他們（法國和澳洲）均開出優厚條件。我希望保持頭腦清醒，留待年底才作決定。現在的壓力很大，比賽的時候，我盡量嘗試不去想它，可是它每隔30秒便在我腦海中彈出來。」

代表國籍問題，他必須在今年12月解決，以決定2020年他會代表哪個國家出戰世界少年錦標賽，甚至是東京奧運。

佐亞以保特的成就為目標。（Getty Images）

佐亞：「我要做保特！」

2018年12月，他接受《西澳人報》（The West Australian）訪問時，已說明自己的目標不止要稱霸澳洲田徑場，還要成為世界第一，「澳洲曾經有過幾個著名田徑選手，我渴望成為最偉大的一個，成為田徑界的世界第一，那是我的夢想。」

「我希望向全世界證明我的能力。不是每個人也有能力成為保特，但我會繼續用盡一切努力，以佐亞的名字達到保特的成就。」（Not everyone can be Usain Bolt but I'm going to work my butt off to be Usain Bolt as Sasha Zhoya.）

全能的佐亞　強項逐格睇

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