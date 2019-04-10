【田徑】澳洲新星佐亞強項太多　萬眾期待保特後下一個超級巨星

自從牙買加飛人保特（Usain Bolt）兩年前從田徑場上退下來，短跑界頓失焦點。不過下一個超級巨星，可能已經出現。 年僅16的佐亞（Sasha Zhoya）日前在澳洲田徑錦標賽光芒四射，不單連贏110米欄、200米和撐竿跳的年齡組別冠軍，同時打破U18的撐竿跳世界紀錄和110米欄澳洲紀錄。 他已立定志向，以成為田徑界下一個保特為目標。

上周四（4日）澳洲田徑錦標賽110米欄男子U18組別決賽，全場焦點是第五線道的佐亞。2017年底他已跑出13.24秒的佳績，今次賽事他由越過第一個欄開始由頭帶到尾，在逆風（-0.6）下仍跑出13.05秒，創下U18當地紀錄。即使與2000年悉尼澳運金牌得主阿尼爾加西亞（Anier García）當時創出的13秒正澳洲紀錄相比，也只有0.05秒之差。

13.05秒有多快？根據國際田聯（IAAF）紀錄，過去一個田徑年度只有世界排名第一的俄羅斯跑手舒本科夫（Sergey Shubenkov），曾三度跑出更快成績，換言之，這已是過去一年第四最快110米欄成績。

當然，成年男子110米欄高度為106.7厘米，U18的欄高只有91.4厘米，因此不可直接比較，但已可看出佐亞的速度相當驚人。

佐亞（Sasha Zhoya）能否成為國際田徑界繼保特之後的下一個巨星？（Getty Images）

佐亞（Sasha Zhoya）日前在澳洲田徑錦標賽U18的110米欄跑出13.05秒佳績，與澳洲紀錄又再接近一大步。（Getty Images）

佐亞110米欄贏到開巷片段

🚨AUSTRALIAN RECORD🚨

Sasha Zhoya wins his third gold medal at the Australian Track & Field Championships, this one was the Boy’s U18 110m Hurdles (13.05, -0.6)

Congratulations Sasha! pic.twitter.com/VMbYYSpw9r — Athletics Australia (@AthsAust) April 5, 2019

強項太多的煩惱

目前成年男子110米欄世界紀錄，是美國跑手梅里特（Aries Merritt）2012年創出的12.80秒。事實上，自從劉翔2006年跑出的12.88秒、羅布斯（Dayron Robles）2008年的12.87秒，只有美國跑手奧利華（David Oliver）2010年做出的12.89秒，能夠跑進12.90秒以下。

佐亞只有16歲，令人期待他假以時日將成為新一代欄王，問題是，他的強項不止於此。他同時贏得賽事U20的200米和U18撐竿跳冠軍。他以200米完成21.18秒，與分齡紀錄只差0.3秒，撐竿跳造出的5.56米，更打破U18世界紀錄。

對於選項問題，佐亞接受澳洲傳媒訪問時坦言：「我目前完全沒有任何頭緒」，他個人希望保持玩三個項目，「一切取決於我的身體如何成長，以及我的進步進度。任何事情也可能發生，傷患或會令我減去一個項目，但現時我想保留三項。」

佐亞（Sasha Zhoya）的另一強項：撐竿跳。（Getty Images）

佐亞打破U18撐竿跳世界紀錄一刻

Sasha Zhoya jumping a U18 World’s Best at 5.56m and winning the U20 Pole Vault.

Congrats Sasha – you are the Australian U20 Pole Vault Champion.

Tune in now to watch it all unfold in the Australian Athletics Championships on Kayo Sports, on AA Facebook or on AA YouTube. pic.twitter.com/ZnRaMIIhvt — Athletics Australia (@AthsAust) April 1, 2019

能否成為巨星的關鍵

昔日保特年少時，亦曾遇上選項問題。當時他專攻200米，教練想他兼項400米，保特本人希望出戰100米。身高達6呎5吋，並非標準百米飛人身型，最終在他的堅持和苦練之下，如他所願選定在100、200米項目雙線發展，並達到前無古人的驕人成就。

相對而言，佐亞的選項複雜得多。他最擅長的110米欄和撐竿跳均是技術成份極高的項目，一般而言，競逐這些項目的運動員很少會兼玩其他項目，更遑論是另一專項項目。

就賽跑項目來說，暫時他的200米成績最突出，然而佐亞也曾出戰100、400和1500米。田項方面，跳高、跳遠、標槍、推鉛球、擲鐵餅全部參加過，田徑項目樣樣皆能，沒錯，他自然也參加過十項全能。

暫時沒有佐亞的身高、體重資料，他的身體變化亦難以預料，因此目前真的沒法說明他應該參加哪一項最好。選對項目發展，將成為他能否踏上巨星之路的關鍵。

200米是佐亞的另一強項，他的成績與同年的保特相比，尚有一段不短差距。（Getty Images）

16歲的保特Vs16歲的佐亞

既然佐亞被視為接替保特的田徑界下一個巨星，不如直接看看兩人同齡時的成績吧。2002年世界青年錦標賽，年僅16的保特「越級挑戰」這項U20賽事，並在200米賽事以20.61秒奪冠。佐亞跑出的21.18秒，落後同年的保特0.57秒，以短跑而言不算是一個小的差距。

當然也可以說，佐亞兼玩多項，與主力練跑的保特直接比較不太公平，但正是這樣，說明佐亞要盡快選定項目的必要性，否則錯過突破成績的寶貴時間便損失重大了。

從佐亞在國際田聯的檔案可見，他幾乎所有田徑項目也玩過，而且全部成績不錯，實在相當厲害。（國際田聯網頁截圖）

法國為巴黎奧運勢掀搶人戰

以上只是世俗一般看法，要成為劃時代的一代人物，總是獨一無二的。保特能以與別不同的高大身軀，稱霸短跑界十多年，說不定佐亞也能找出方法，兼顧不同項目同時達致頂尖水平。

佐亞要煩惱的問題，不止選項一個，生於澳洲的他，由於母親來自法國，所以也可選擇代表後者出戰。由於2024年奧運在巴黎舉行，法國田徑聯會已着手撬他「過檔」。他接受《悉尼晨鋒報》訪問時承認：「目前絕對是扯大纜一樣。我視自己為澳洲人，我在這裏出生和成長，所有朋友也在這兒。我內心渴望自己代表澳洲，但也要視乎情況，目前正在掙扎。」

他在澳洲廣播公司（ABC）的訪問中說得坦白，「他們（法國和澳洲）均開出優厚條件。我希望保持頭腦清醒，留待年底才作決定。現在的壓力很大，比賽的時候，我盡量嘗試不去想它，可是它每隔30秒便在我腦海中彈出來。」

代表國籍問題，他必須在今年12月解決，以決定2020年他會代表哪個國家出戰世界少年錦標賽，甚至是東京奧運。

佐亞以保特的成就為目標。（Getty Images）

佐亞：「我要做保特！」

2018年12月，他接受《西澳人報》（The West Australian）訪問時，已說明自己的目標不止要稱霸澳洲田徑場，還要成為世界第一，「澳洲曾經有過幾個著名田徑選手，我渴望成為最偉大的一個，成為田徑界的世界第一，那是我的夢想。」

「我希望向全世界證明我的能力。不是每個人也有能力成為保特，但我會繼續用盡一切努力，以佐亞的名字達到保特的成就。」（Not everyone can be Usain Bolt but I'm going to work my butt off to be Usain Bolt as Sasha Zhoya.）

全能的佐亞 強項逐格睇

+ 18 + 17 + 16

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