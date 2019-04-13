【MotoGP】已故世界冠軍希頓69號退役　主場美國站前辦儀式致敬

MotoGP前世界冠軍希頓（Nicky Hayden）在2017年不幸遇上交通意外而離世，終年35歲。MotoGP賽會在早前決定將希頓的69號在頂級別退役，並於今周末希頓主場的美國站前夕，舉辦號碼退役儀式，向該名已故的世界冠軍致敬。

來自美國肯塔基的希頓，出生自賽車世家，兩位哥哥分別出戰不同的系列賽。希頓自2003年由Superbike系列賽轉戰MotoGP賽事，多年來曾3次贏得分站冠軍，並於2006年奪得職業生涯首個﹑亦是最後一個的MotoGP世界冠軍。

人稱「肯塔基小子」（The Kentucky Kid）的希頓，戰畢2015年賽季後離開MotoGP，再度重返Superbike。不過，希頓在2017年5月在意大利獨自騎單車時，不幸被汽車撞倒，送院後證實不治，終年35歲。

希頓在MotoGP生涯曾贏得3場分站冠軍，其中包括2006年的美國站。（Getty Images）

希頓在2006年贏得人生唯一一個MotoGP總冠軍。（Getty Images）

在希頓離世兩年後的美國站，MotoGP賽會與國際電單車賽車聯會（FIM）商討後，決定將希頓生前一直使用的69號，在MotoGP頂級別退役，向該名一代美國車手致敬。希頓的號碼退役儀式，特意於希頓主場美國站前，在希頓的家人到場見證下舉行。

希頓的哥哥在儀式上發言，指69號對他們家庭有深遠的意義，並指希頓的傳奇可以長此流傳下去，「弟弟Nicky在賽場上取得空前的成功，對我們家庭的人生亦有莫大的影響，使我們每人也十分以他為榮。69號對我們家是個特別的數字，不論父親或其他家庭成員亦常以69號在場上鬥車，如今這數字在MotoGP頂級別引退，定能將他的傳奇一生繼續流傳。」

美洲賽道的18號彎在去年起，命名為「希頓山」，向該名已故的世界冠軍致敬。（美聯社）

希頓家人一同出席希頓69號的退役儀式。（Twitter截圖）

在舉行美國站賽事的美洲賽道（Circuit of the Americas），在去年為了紀念希頓，特意為18號彎易名為「希頓山」（Hayden Hill），更在山坡印上希頓69號的號碼。一眾希頓的家人及MotoGP的工作人員，在儀式後齊集「希頓山」上合照留念。

希頓的家人及一眾MotoGP工作人員，齊集在希頓山上合照留念。（Facebook截圖）

The best memories ✨



This is how we want to remember Nicky Hayden on the day his number 69 is retired from #MotoGP 🏁#RideOnKentuckyKid pic.twitter.com/GQNWqFzZfD — MotoGP™ 🇺🇸 (@MotoGP) April 12, 2019

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