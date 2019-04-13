【高爾夫球】活士大師賽次日後排第6　遭保安飛鏟中足踝

高爾夫球四大滿貫之一的美國大師賽，在當地時間昨日的第二日賽事中，「老虎」活士與保安合演有趣一幕。當活士打完一球後，觀眾紛紛行近，一起探頭看高球被打到什麼地方。保安馬上衝出來維持秩序，其中一名保安滑倒，鏟中活士的足踝，幸好活士沒有大礙。

美國時間昨日（4月12日）的大師賽次日賽事，活士打第14個洞時，發生了這一幕。大批球迷站在活士身後，當活士揮杆打波後，由於其視線被大樹阻礙，他行出兩步探頭望，而他身後的一班球迷也跟住做，紛紛走近活士。

活士在次日造出低4杆的68。（美聯社）

保安見場面混亂，紛紛衝出來攔住球迷，以防他們接近活士。可能是天雨草地滑，有位保安衝出來時滑倒，他的右膝跪地，撞中活士的右足踝。活士的足踝也似乎痛了一痛，單腳行了兩步，但之後沒有大礙，如常比賽。

活士過去兩日比賽愈打愈好，暫以低6杆的成績排第6。（美聯社）

活士被保安鏟中逐格睇：

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活士賽後說：「一切都很好。意外總會發生。球迷衝向我的時刻，多到可以做一個圖輯。你在一班人面前比賽的話，難免會發生這種事。」活士在次日比賽發揮不俗，6次打出「小鳥」，兩次超標一杆，最後以低標4杆的68完成，總成績為低6杆的138，與多名球手並列第6位。

活士名氣大，吸引到很多球迷跟住他比賽。（美聯社）

事發片段：

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