【游泳】何詩蓓回歸周日戰100自　鄭莉梅：期待與她作賽

東京奧運游泳入場券爭奪戰今日展開，去屆以200米自由泳A標游入里約奧運的鄭莉梅（Camille），今日出戰同一項目，縱使最後游出2分01.84秒未達標，但Camille表明今日寓賽於操，明日的100米自由泳才是重點。 屆時她將與從美國回歸的另一港隊「飛魚」何詩蓓同場較技，鄭莉梅直言這場激戰令更興奮。 攝影：余俊亮、楊宇翹

與歐鎧淳一樣，鄭莉梅上月初飛往日本奈良集訓，但今次跟去年往台灣訓練不同的是，Camille現在未有跟隨張迪勇教練，改跟體院的教練團訓練。雖然教練不同，但Camille直言今次的日本行訓練效果不錯：「相比去年高雄，今次的壓力減低了，畢竟去年有亞運為最大目標，但是次為爭奪奧運入場券，我們仍有很多機會。不過今次訓練量增加，而且更針對性，例如我在跳水及轉身技巧上，花了不少時間練習。」

鄭莉梅出戰200米自由泳，未達奧運A標，但她明言100自才是重點。（楊宇翹攝）

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笑言經常輸跳水及轉身的Camille，2016年以「200自」A標殺入里約奧運，惟她認為今屆策略有變。「200自是心結，當然很希望做到，但一切以100自為先；因為100自亦有何詩蓓，如我要殺入此奧運項目，就要有A標。不過如果最終真的未能取下任何個人項目資格，我亦會為出戰接力隊的機會而努力。」

鄭莉梅期待與何詩蓓同場較技。（楊宇翹攝）

至於久違的何詩蓓，去年亞運因傷退隊，明日回歸主場出戰100米自，鄭莉梅直言此事令人雀躍，因二人久未於賽場較技：「很久未與她一起作賽，所以現在很期待明天，我會盡力追近她。」