【游泳】林昭光200蝶造2分00.91秒　一破塵封10年香港紀錄

長池游泳計時賽為首個奧運達標賽事，但爭取標以外，香港一眾小將亦為着世錦賽資格而努力。如剛滿18歲的林昭光（Nicholas），他今早於男子200米蝶泳的初賽中，以2分00.91秒打破了塵封10年的男子200米蝶泳紀錄，與世錦賽B標只差00.11秒。

主項為200蝶的Nicholas今日狀態不俗，並在其項目游出2分00.91秒，打破教練黃鍇威於2009年山東全運會寫下的2分01.54秒香港紀錄。他賽後得知自己一破港績顯得非常興奮，更指自己賽前曾在訓練中做過與今日相同的成績，惟破紀錄非今日的目標：「早前曾與教練提及過破紀錄的事，但今日是以達到世錦賽B標（2分00.8秒）為目標，希望我在決賽時可以做到。」

林昭光（Nicholas）今早於男子200米蝶泳的初賽中，以2分00.91秒打破了塵封10年的男子200米蝶泳紀錄，與世錦賽B標只差00.11秒。（楊宇翹攝）

主項為200蝶的林昭光今日狀態不俗，並在其項目游出2分00.91秒，打破教練黃鍇威於2009年山東全運會寫下的2分01.54秒香港紀錄。（楊宇翹攝）

18歲的Nicholas去年首度出戰亞運，除了同樣參與200蝶，他更與歐鎧淳、杜敬謙及鄭莉梅衝擊男女混合泳接力並得第4。這名泳壇新星將於5月8日應考公開試IB，並期望如期考入新澤西州的普林斯頓大學的（Princeton University），其後在大學四年仍可邊讀邊游。

Nicholas坦言現時成績距離奧運A標1分56.48秒還有一段距離，2024年的奧運才是目標，「我希望進了大學後，隨着更多訓練時間以及體重遞升，會有更好的成績」。

Nicholas坦言現時成績距離奧運A標1分56.48秒還有一段距離，2024年的奧運才是其目標。（楊宇翹攝）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁