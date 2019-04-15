【高爾夫球】活士大師賽5度封王　時隔11年再奪大滿貫

美國知名高爾夫球手老虎活士（Tiger Woods），相隔11年再奪高球大滿貫錦標。活士在今年的美國大師賽中，在最後一日賽事中後來居上，以總成績低標準13杆奪冠，職業生涯第5次在美國大師賽封王。

活士在去年重返高球場，在去年四大滿貫之一的PGA錦標賽取得亞軍，其後又打破5年的錦標荒，捧走PGA巡迴賽的冠軍，力證老虎強勢回歸。活士在今年首項大滿貫，美國大師賽（The Masters）便打出水準，一搔11年之癢，再奪大滿貫錦標。

活士奪冠後亦感難以置信。（Getty Images）

活士在首三日賽事一直穩佔前列位置，並以並列第二位躋身最後一日賽事。原本以低13杆領先群雄的摩連拿利（Francesco Molinari），在第4日兩洞打出高標準兩杆的「雙Bogey」（Double-Bogey），結果將領先位置拱手相讓。活士雖然在最後一日打出4個「Bogey」，但亦交出6隻「小鳥」，結果以低標準13杆力壓群雄，相隔11年再度大滿貫錦標。

活士時隔11年再奪大滿貫錦標，在完成一刻振臂高呼。（Getty Images）

活士在最後一日以低標準兩杆完成賽事，並以低標準13杆力壓群雄。（Getty Images）

活士自2008年的美國公開賽後，一直與大滿貫錦標無緣，而老虎上一次披起大師賽的「綠色冠軍外套」已經是在2005年，時隔14年再嘗美國大師賽冠軍滋味，使他贏得職業生涯第15個大滿貫錦標。

活士在2005年後，時隔14年再披「綠色冠軍外套」。（Getty Images）

美國總統特朗普與前總統奧巴馬亦有在Twitter向活士道賀。（Twitter截圖）

活士在完成最後一洞時，他腦中一片空白，而他興奮地振臂高呼。活士在1997年首次奪得大師賽冠軍，當年22歲的他，奪冠時父親亦有在場。活士如今再度披起「綠色冠軍外套」，22年後已為人父的他，兒子亦有到場與父親分享奪冠喜悅。

活士表示這個冠軍得來不易，「我在最後一日的賽事努力地專注作賽，但竟然領先，當我完成最後一洞時，我興奮得難以自控。今次奪冠與當年首次奪冠大相逕庭，如今『三代同堂』慶祝奪得冠軍，感覺非常高興，加上幾年發展並不順遂，再奪大滿貫錦標並非易事。」

活士1997年在大師賽奪得生涯首個大滿貫冠軍，如今5奪錦標，已經是「三代同堂」。（Getty Images）

活士立即與在場的家人相擁慶祝。（Getty Images）

活士在Twitter向家人及一眾支持者致謝。（Twitter截圖）

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