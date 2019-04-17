【社區健康型活墟】旋風球玩法炫目　有空地即開賽的新興運動

近年新興運動香港冒起，除了旱地冰球，旋風球埸是中小學校內新潮流。 一塊拍，一個球，容易上手亦可單打或團隊對賽，更能投出高速旋動的「鬼影變幻球」。

香港旋風球總會會長— —岑智榮。（李澤彤攝）

原本只為傳接球的傳統美國玩意，但2005年台灣賴照勳教練加入競賽元素的可能，其後經過一番研究及設定規則，旋風球正式誕生。香港則於2017年正式引入旋風球，由岑智榮創立香港旋風球總會，於不同學校、社區進行推廣。

玩法： 旋風球賽制分團體賽（6對6）及個人賽，球員利用球拍將球擊落至對手場區或龍門內以取得分數，玩法簡單易明。

訪問當日，香港旋風球總會於樂富廣場進行試玩活動。（李澤彤攝）

旋風球拍形狀似鎖匙形骨架，球體空心，有別其他球類，此新興運動的所需空間及限制少，簡單的空地即可開賽。事實採訪當日的商場內亦設有旋風球試玩，試玩者有小朋友更有年長人士，可見旋風球為一項老少咸宜、男女同樂的運動。香港旋風球總會會長岑智榮表示這正是當初引入此運動的原因：「當年同事在台灣旅遊時，在公園看見有民眾玩旋風球，而且是大人小朋友同樂，故希望將此運動帶入香港。」早於兩年前旋風球已走訪超過30間學校，岑sir表示此運動吸引到不少女同學參與，「旋風球勝在容易上手，所以一些女同學都能夠樂在其中。」

旋風球分團體賽及個人賽，只有個人賽才有球門。（李澤彤攝）

六人團體賽，考驗球手站位及合作，因為往往防守時都需要多人合作。一人負責卸力將球升高，另一名球員將球接住。（李澤彤攝）

容易成功投球，甚至投出一些變化球，岑sir直言這正正就是旋風球最吸引人的地方：「旋風球投出的球，能夠在空中以誇張的弧度旋飛，非常炫目。小朋友自然希望自己能夠學懂如何投出急彎球，再慢慢對這項運動產生興趣。」作為一項新興運動，岑sir希望將旋風球推至教育層面：「一些主流運動，很多學生由小便開始訓練。對於一些較遲起步做運動的學生來說，投入主流運動是難事。而旋風球則是一項新運動，畢竟並不是骨骼精奇的人才可以參與。」

從旁觀看，便可以看到球以誇張的弧度飛轉，相當炫目。（李澤彤攝）

投球方面，亦有分為上手投球及下手投球。（李澤彤攝）

投球容易 防守要求卸力技巧

事實記者亦有試玩機會，投出側彎球、曲墜球絕不是難事，「鬼影變幻球」亦非不可能。然而，旋風球最有難度卻是防守，由於球拍硬身，抵擋對手投球時容易將球彈走，故必須懂得卸力。其後教練以平常比賽的力度向我投球，才明白到旋風球絕對是一項「易學難精」的運動，因弧度多變、力量強大，要卸力得要更好地技術。

相比起進攻，旋風球的技術重點絕對在於防守，亦決定選手是否一名出色的球員。（李澤彤攝）

實現「鬼影變幻球」不需再靠想像，於4月19日在灣仔修頓遊樂場戶外足球場舉行的「社區健康型活墟」中，將安排多節旋風球試玩，01會員更加能夠免費試玩，立即按此報名參加！

活動詳情： 日期：2019 年 4 月 19 日（星期五） 時間：每節45分鐘 12:00 - 12:45PM 1:00 - 1:45PM 2:00 - 2:45PM 3:00 - 3:45PM 4:00 - 4:45PM 5:00 - 5:45PM 地點：修頓遊樂場戶外足球場 名額：每節12名 費用：01會員免費

另請參閱《條款及細則》。

截止報名日期：2019 年 4 月 18 日中午 12 時（星期四）

查詢：event@hk01.com / Whatsapp+852 5593 6199

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