【社區健康型活墟】旱地冰球潮流冒起　安全好玩的合家歡活動

冰上曲棍球在香港並不普及，加上冰場數量寥寥可數，港人要接觸此運動可說難上加難。有見及此近年香港引入旱地冰球（Floorball），此運動容易上手，相比冰球、曲棍球更簡單而且非常安全，為老少咸宜的「合家歡」運動。

現時香港僅有兩間學校擁有旱地冰球圍版設備，路德會聖十架堂學校便是其中一間。（余俊亮攝）

玩法： 旱地冰球，又名「福樂球」，起源於70年代的瑞典。其安全性之高，令不少香港學校將之引入，讓學生接觸這項香港新興運動。旱地冰球比賽方式與曲棍球類似，標準場地大小為40米x20米的圓角矩形，四周須包圍着50厘米高擋板，香港大多以籃球場作比賽場地。正式比賽每隊各有6名球員上場，包括5名場區球員、1名門將，於比賽時限內手持球桿，將球打入對方的球門為得分。

採訪前觀看旱地冰球世錦賽的影片，球員射球快速有力，惟自認孔武有力、運動根底深厚的我還以為旱地冰球非常簡單。誰料到在嘗試加速運球之際，球桿協調隨即失控，其後射門協調角度與力度及發力亦相當困難，一時「炒波底」和射偏，結果引來身邊小學生的陣陣笑聲。

現時路德會聖十架堂學校向外聘請教練授課，梅家志（灰衫）明言安全至上。（余俊亮攝）

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一直發笑的小學生來自路德會聖十架堂學校，他們在一次遠赴芬蘭的遊學團中，首次接觸此項新興運動。校內體育老師林煒表示：「去年7月學校舉行遊學團，家長師生一行70人遠赴芬蘭交流。當時看到當地學校皆有發展旱地冰球，校長（王淑芬）認為這項運動既安全，又能大小同樂，故返港後決定聯絡香港旱地冰球總會，在學校引入這項運動。」事實比賽間難免出現不揮桿、追逐的情況，不少家長心中亦存下擔憂。

旱地冰球奉行『不高桿』比賽原則，保持球桿於球員腰部以下揮動。（余俊亮攝）

不過林sir表明校解釋比賽的安全守則：「由於旱地冰球奉行『不高桿』（揮桿不能高於腰部之上）的比賽原則，故不會出發球桿打中頭部的情況，而且比賽用球都十分輕巧，參與旱地冰球可謂相當安全。」林sir盛讚旱地冰球對兒童裨益甚大，學生參與後無論在溝通上，還是體能上均有所成長。

陳貝熙開始參與旱地冰球僅一年，便對這項運動非常鍾愛。（余俊亮攝）

現年五年級的林政燁，希望日後加入成人球會，繼續參與旱地冰球運動。（余俊亮攝）

兩名五年級生林政燁、陳貝熙皆對旱地冰球十分著迷，林政燁認為旱地冰球比起其他運動緊張刺激，希望可以一直繼續參與：「足球比賽場地大，一隊有很多球員，故並非每個球員時時刻刻都參與其中，但旱地冰球場地小，每隊只得6名球員上場，球員們均有份參與。」至於「波齡」只有1年的陳貝熙，每星期訓練及比賽高達3日，他認為從此運動裏穫益良多：「旱地冰球教曉我合作以及不屈不撓的精神，『輸波不重要，下次再努力。』」

單是傳球力度，已經是旱地冰球中的一大學問。（余俊亮攝）

現時香港旱地冰球總會希望將此運動向大眾推廣，更會於4月19日在灣仔修頓遊樂場戶外足球場的「社區健康型活墟」中安排多節試玩，01會員更加能夠免費試玩，立即按此報名參加！

活動詳情： 日期：2019 年 4 月 19 日（星期五） 時間：(每節45分鐘，可選適合時段) 12:00 - 12:45PM 1:00 - 1:45PM 2:00 - 2:45PM 3:00 - 3:45PM 4:00 - 4:45PM 5:00 - 5:45PM 地點：修頓遊樂場戶外足球場 名額：每節12名 費用：01會員免費

另請參閱《條款及細則》。

截止報名日期：2019 年 4 月 18 日中午 12 時（星期四）

查詢：event@hk01.com / Whatsapp+852 5593 6199

同場其他新興運動體驗: 旋風球