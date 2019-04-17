【歐聯】C朗9年來首次無緣4強　「英超殺手」美斯獨佔射手榜首

美斯鬥C朗的對決今屆無緣上演。 C朗拿度一個人包辦了祖雲達斯在今屆歐聯淘汰賽的5個入球，可惜仍無力回天，終於8強遭阿積士踢出局，C朗近9年來首次缺席歐聯4強。美斯在同日另一場歐聯展現實力，梅開二度，助巴塞隆拿淘汰曼聯，打入4強。

在歐洲時間昨晚（4月16日）的歐聯8強次回合，C朗及美斯分途出擊，皆有個好開始，可惜最後命途各異。C朗代表祖雲達斯對阿積士，在28分鐘接應比真歷的角球頂入，為球隊領先。不過，祖記之後連失兩球，主場以1：2敗陣，兩回合以2：3被阿積士淘汰。

C朗頭槌建功，助祖雲達斯領先。（Getty Images）

C朗頭槌入球片段：

這是C朗近9年來首次未能躋身歐聯4強，上次是09/10球季，當時C朗效力皇家馬德里，皇馬在歐聯16強被里昂淘汰。C朗今屆歐聯攻入6球，值得一提的是，祖記在淘汰賽的4場比賽中攻入5球，而5球全部來自C朗。

C朗包辦了祖雲達斯在今屆歐聯淘汰賽的5個入球。（Getty Images）

艾歷尼：沒有依賴C朗

賽後有記者問祖記教練艾歷尼，球隊是否太依賴C朗一個人，這名意大利籍主帥否認：「不是，絕對不是。C朗為一路上為我們貢獻了很多，但能夠打入8強，你需要每個球員的努力。」艾歷尼認為傷兵多是一大原因，他續解釋：「我經常說，要在歐聯做出成績，需要好的狀態，但我們處於緊急狀態一段時間了。我們今晚有4到5名球員缺陣，失去了團隊組織能力，給予阿積士機會。」

C朗9年來首次無緣參加歐聯4強。（Getty Images）

美斯24次攻破英超球隊大門

同日另一場歐聯8強次回合，養精蓄銳的美斯代表巴塞主場對曼聯，把握對手失誤，半場就射入兩球。與C朗的結局不同的是，美斯的巴塞保住勝局，最後大勝3：0，兩回合贏4：0晉級。除了兩個入球外，美斯還有一記精彩的倒掛攻門但斜出。

美斯32次鬥英超球隊，攻入24球，是歐聯史上射入英超球隊最多次數的球員，分別對阿仙奴入9球、對曼城入6球、對曼聯入4球、對車路士入3球及對熱刺入兩球。就算包括英超數據，美斯對英超Big 6的入球也排第4位，落後阿古路、占美華迪及夏薩特，比哈利卡尼、朗尼及尹佩斯都多。

美斯上半場兩次遠射起腳，攻破迪基亞。（Getty Images）

美斯第一個入球片段：

美斯第二個入球片段：

美斯賽後表示，巴塞入局較慢熱，但之後表現非常好，「我們的發揮優異，但這正是我們所能夠做的。我們頭5分鐘踢得不好，但之後我們控制大局。我們不能夠在歐聯比賽開局踢成這樣，因為頭5分鐘或10分鐘踢得差，可能會令整場比賽變得很難踢，甚至被淘汰。我們之後一定要多加留意。」

美斯對曼聯梅開二度，帶領巴塞贏波晉級。（Getty Images）

被問到巴塞贏3冠王的機會，美斯說：「我們今場邁進一大步，但我們必須保持耐心。我們會將注意放在聯賽，希望盡快贏錦標，之後再專注歐聯4強。」巴塞的4強對手會是利物浦及波圖的勝方。

美斯今場攻入兩球後，今屆累積10個入球，獨佔射手榜首，領先次席8球的羅拔利雲度夫斯基。巴塞教練華維迪大讚美斯：「在關鍵的比賽，美斯總會站出來。當他有這種狀態時，無人能阻。」

美斯有記精彩的倒掛，但未能命中目標。（Getty Images）

美斯倒掛攻門片段：

另外，英國廣播公司比較C朗及美斯的歐聯入球，見到之前6屆美斯的入球都不比C朗多，但今屆美斯的入球就比C朗多。在總歐聯入球上，C朗仍以126球領先美斯的110球。

C朗及美斯每屆歐聯入球統計。（《英國廣播公司》截圖）

C朗及美斯歐聯總入球走勢。（《英國廣播公司》截圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁