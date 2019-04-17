【歐聯】曼聯遭巴塞隆拿大炒出局　蘇斯克查認實力差幾班

曼聯在歐聯8強次回合作客以0：3不敵巴塞隆拿，兩回合計以0：4大敗出局。曼聯領隊蘇斯克查賽後承認，曼聯的水平與巴塞相距甚遠，直言是「差幾班波」，他表示曼聯需要多幾年前時間，才能跟巴塞級數的勁旅一較高下。

首回合在主場落後0：1的曼聯，在當地時間周二晚（4月16日）作客巴塞隆拿踢次回合。在艾舒利楊格及迪基亞等後防球員失誤下，上半場被美斯兩番破門，加上菲臘比古天奴在換邊後建功，最終曼聯以0：3落敗，總比數輸0：4出局，創球會在歐聯史上兩回合制最大敗仗紀錄。

曼聯傳奇領隊費格遜今場都有入場觀賽。（Getty Images）

曼聯今場打算跟巴塞搶開局，一開波即有拉舒福特射門中楣，但當巴塞企穩陣腳後，曼聯陷於劣勢，直至巴塞贏到3：0後放鬆，曼聯才找回一些攻勢。巴塞今場佔63%的控球，13次射門6次中目標，而曼聯就9射3中。無論從形勢上還是結果上，巴塞都技術性擊倒曼聯。

曼聯領隊蘇斯克查賽後承認兩隊實力差距大，他說：「今場所面對的巴塞，就是我們要去追求的目標。我們很清楚，遠遠未到那個水平。我們是可以達到那水平的，但要下很多苦功，找回曼聯昔日的傳統光輝水平。在這兩回合比賽中，巴塞展現出比我們高幾班的水平。」

拉舒福特初段有次中楣的機會。（Getty Images）

蘇斯克查承認曼聯與巴塞的實力差距巨大。（Getty Images）

蘇斯克查續說：「我們知道還有很長的路要走，我一直都說，轉變並非一朝一夕完成。要達到巴塞及其他勁旅的水平，未來幾年的發展十分重要。我們正為此努力，亦跟球員說過，我們要踢出最好的表現，每一天，要營造出世界頂級的氛圍及態度。」

蘇斯克查指曼聯正值重建之中，還需要一些頂級球員加盟，他說：「在這一刻，我們已經擁有一些好球員，我們的表現亦很好，打入歐聯8強，力爭英超前4名，但我說過我們正在重建，這要由教練及球員做起，我們還會有一到兩個的補充。」

美斯今場兩度射破迪基亞的大門。（路透社）

蘇斯克查賽後盛讚美斯。（Getty Images）

蘇斯克查認為巴塞是歐聯的奪標大熱，他們在8強抽中對巴塞其實是下下籤，他說：「雖然我不會賭波，但我絕不會賭巴塞的對家。他們是贏得這項賽事的大熱門，我們抽到最差的籤。」他之後大讚美斯：「美斯是個絕頂天才，他跟C朗拿度是過去10年世界上最好的球員，所以這是他們多次贏得歐聯的原因。如果你給予他足夠時間及空間面對龍門，他就能製造入球，他是個優秀的球員。」

今場迪基亞犯錯，導致曼聯很快就落後到0：2，蘇斯克查坦言：「美斯擁有最頂級的實力，他能夠決定比賽的勝負。當去到0：2的時候，比賽就已經完結了。」對於迪基亞，蘇斯克查則說：「這是門將的不幸，當你犯錯時，會成為焦點，被大家所記住，但他都有過精彩的撲救，為球隊貢獻良多，但有時足球比賽就會發生意外。」

蘇斯克查與碧基曾在曼聯做過隊友，兩人賽後握手。（路透社）

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