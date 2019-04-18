【排球】《中國女排》電影開鏡料2020新年上映　陳可辛嘆演員難找

陳可辛執導電影《中國女排》原本於2019年10月上畫，最新消息是電影日前開鏡，郎平及陳忠和都有出席活動，將在2020年新年上畫，希望在東京奧運前鼓勵球員。

2018年1月《中國女排》在中國體育總局舉行座談會落實開拍，由陳可辛任導演，主題是拍出中國女排由2004年至2016年的故事。

日前電影於福建漳州女排訓練基地開始拍攝，館內有一個大排球，1981年首奪世界冠軍的功臣都在球上簽名，可見歷史意義深厚。現任中國女排總教練郎平及前教練陳忠和都有現身撐場。

陳可辛（中）與陳忠和（左）、劉曉彤（左二）、張常寧（右二）、郎平（右）合照。（微博圖片）

香港導演陳可辛透露自己年輕時看過1978曼谷亞運，見證郎平第一次參加國際賽，自此便一路留意中國女排，「我們選擇在這裏啟動拍攝工作，就是要體現不忘初心，共同出發的理念。」

不過他表示體育片難拍在於找演員，身高超過1.9米的女演員少之及少，就算1.8米的也不多。此外，就算找到這樣身高的女演員，但她們根本不會打排球，短時間又很難學會。陳可辛的解決方式就是借位，他們正與中國女排等有關方面商討，讓打排球的鏡頭由中國女排隊員親自完成。官方公布電影海報，只見一個排球，看來演員名單仍有待落實。

中國女排原本於2019年10月上映，現在目標上映時間是2020年新年，圖為電影海報。（微博圖片）

電影原本計劃是在2019年10月上映，不過陳可辛最新消息是2020年上映︰「每年春節都是中國老百姓看電影最佳檔期，明年又有2020東京奧運，選在春節上映就是藉此為中國女排出征東京奧運打氣助威。」他又指今次電影並不容易︰「要想讓這部影片起到勵志作用，必須在影片中通過一系列生動感人的細節，才能講好中國女排的奮鬥史，要做到這一點不容易，這也是我職業生涯的一次巨大挑戰。」

中國女排主帥郎平指要拍中國女排難度高，要完全演繹兩小時一定不足夠，因此今次電影的主題是頑強拼搏的女排精神。至於陳忠和笑言希望演自己的人外表較好看。

有傳鞏俐（右）將扮演郎平（左）。（資料圖片）

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