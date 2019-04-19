【足球】施丹三子代表法國戰歐洲U17賽　成陣中唯一外流球員

施丹入選法國隊！說的是三子菲奧施丹（Theo Zidane Fernández），現效力皇家馬德里的他入選法國出戰5月舉行的歐洲U17錦標賽。

歐洲U17錦標賽2019於5月3至19日愛爾蘭舉行，法國與衛冕的荷蘭、英格蘭及瑞典同組，法國足協公布入選名單，菲奧施丹成為今次名單之中唯一外流球員，其餘潛力十足的還有雷恩前鋒Georginio Rutter、索察中場Lionel Agoumé、PSG新星Timothée Pembele 。

菲奧施丹身材及位置都與父親差不多，被寄予厚望。（菲奧施丹IG）

菲奧施丹於2002年5月出生，與父親一樣司職進攻中場，現效力皇馬青年軍。身高逾1.91米的菲奧去年10月首度為法國U17建功，根據紀錄上陣9次入兩球。施丹三個兒子都曾接受皇馬青年軍培訓，長子安素施素（ Enzo Alan Zidane Fernández）更曾於西班牙盃為皇馬一隊入球，但之後轉投艾拉維斯上陣機會極少，轉投瑞士的洛桑後，今季借用到西乙馬亞達洪達，24歲的安素有29次上陣，未有入球紀錄。

至於次子盧卡施丹（Luca Zidane Fernández）現年20歲，為皇馬一隊三號門將，今季西甲對韋斯卡把關表現一般，皇馬以3︰2勝出。

菲奧施丹成為法國U17大名單之中，唯一外流球員。（網上圖片）

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