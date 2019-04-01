【西甲】盧卡施丹正選上陣兩度失守　賓施馬絕殺助皇馬奠勝

施丹重掌皇家馬德里後，首仗便將高圖爾斯貶為後備，在今場聯賽主場迎戰榜末的韋斯卡，拿華斯令人意外地先列後備，三號門將的兒子盧卡施丹正選上陣，今季西甲首度登場。雖然「施丹仔」在今仗兩度失守，但皇馬亦有驚無險地以3：2擊敗對手，全取3分。

皇馬在國際賽日後的首場聯賽，迎戰榜末的韋斯卡，主帥施丹回歸的第2仗，便起用三號門將，二兒子盧卡施丹（Luca Zidane）任正選，把守最後一關。「施丹仔」在去季最後一仗首度於皇馬一隊上陣，在今仗再度為一隊上陣的盧卡施丹，開賽僅3分鐘便被對手攻破十指關，韋斯卡前鋒古曹靴南迪斯（Cucho Hernandez）接應隊友地波傳中，門將撞射破網，先拔頭籌。

主場出擊的皇馬當然不敢怠慢，賓施馬起腳施射被對方門將撲出不遠，馬里安奴戴亞斯（Mariano Diaz）橫傳予無人看管的艾斯高，輕鬆送入空門，在25分鐘扳成平手。

盧卡施丹今季首次為皇馬一隊上陣，但即兩球失守。（視覺中國）

盧卡施丹在繼去季後，再一次為皇馬一隊把守最後一關。（視覺中國）

皇馬在下半場加強攻力，希望及早取得領先，終在62分鐘由丹尼施巴路斯（Dani Ceballos）近門接應賓施馬的頭槌二傳撞入，反超前對手2：1。皇馬的加里夫巴利及後錯失黃金機會，拉開比數，在門前接應賓施馬橫傳，近門撞射高出。

大難不死的韋斯卡，一次短角球攻勢，摩西斯高美斯（Moi Gómez）傳中，助攻的後防艾斯達（Xabier Etxeitia）衝前頂出一記彈地波，再度收死盧卡施丹，在74分鐘追成2：2平手。皇馬今季的首席射手賓施馬，在完場前挺身而出，禁區內擺橫右腳起腳，直飛門將的左上方，韋斯卡門將欲救無從，攻入今季西甲第14個入球，助球隊在89分鐘絕殺榜尾分子。

賓施馬在完場禁區內妙射得手，助皇馬絕殺韋斯卡。（視覺中國）

加里夫巴利在今仗錯失黃金機會，幸好球隊在末段亦能取勝。（視覺中國）

施丹回歸後，皇馬有驚無險地以3：2擊敗韋斯卡後，聯賽兩連勝，以57分暫列聯賽第3位，2分落後同市宿敵馬體會。

施丹在賽後亦有解釋為何收起拿華斯，並指兒子亦是球隊的其中一員，隊中人人平等，亦為他首次上陣而感高興，「拿華斯的身體狀況並無任何問題，我只希望他在國際賽日後可以多點休息。盧卡是陣中的三號門將，我亦將平等地將他看待為球隊其中一員，我亦為他在地標戰取得一場勝仗而感到高興。」