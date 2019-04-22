【田徑】林安琪不言退　「爸媽我還是想繼續跑」

有人說，懂得放下是灑脫、是智慧。 然而，當所有人亦認為該放棄之際，林安琪卻選擇繼續；跑過傷患、跑過樽頸、跑過閒言閒語、跑過歲月……她跑過24年前陳秀英所創下的11.73秒，成為新女子百米香港紀錄保持者。 「曾有人說這是無謂的執着，但我相信我總會做到。」 放下或灑脫，惟該堅持的，就是要堅持。

11.62秒是什麼的概念？「是屬於大家的紀錄」，27歲的林安琪說着。2004年入讀德望學校，在前教練譚耀宗帶領下她由一個跑13秒多的小妹，變成跑11秒幾的香港青年紀錄保持者，其後轉跟前港將杜韋諾練跑，曾助她在2016年三度打破60米PB，然而今天的新香港紀錄，安琪認為一切是屬於大家信任、努力及堅持。

面對傷患和質疑，是堅持，林安琪打破塵封24年的香港紀錄。（資料圖片）

曾有人說這是無謂的執着，但我相信我總會做到。 林安琪

這個香港紀錄除了是跑步的肯定，更是關於堅持的一個最好證據。2009年阿基里斯腱發炎，2014年仁川亞運跑出12.34秒此中三時跑出的成績。2016年再次傷患復發，療傷和訓練之間掙扎是痛苦，更是折磨。其後的亞錦、世大、全運、亞室運、甚至去年亞運測試賽，林安琪都食消炎藥上陣。隨着年紀增長，不少人亦對安琪的跑步未來存有疑問，更有人質疑香港紀錄這些「無謂的執着」應否放下，「但我相信我總會做到」，今天林安琪真的做到了。

林安琪背負傷患頂硬上，心痛得父母不時問何時退役。破了港績，原是「兌現承諾」之時，但其實她早已打消這個念頭。（田總提供）

以成績回應質疑，以堅持捱過執着的困惑，安琪說這是夢想成真的一段經歷。惟父母愛女心切，在十幾年來的傷患煎熬中，痛苦的還有他們。「爸媽一直擔心我的傷，所以不時問我會何時退伇，中學畢業時答應過他們大學畢業及打破香港紀錄後就會退役。」事實她去年亞運已擱置退役念頭，今天安琪亦笑着說：「爸媽，我成功了，但，可否不退役？我還是想繼續跑。」

的確，還是想繼續，根本沒有放下的理由。

「我相信我總會做到」，今天林安琪真的做到了。（資料圖片）

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