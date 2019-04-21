【田徑】百米女飛人林安琪亞錦登場　初賽打破塵封24年港績

多哈亞洲田徑錦標賽於今日展開，去屆奪得2銀1銅的港隊派出逾20名運動員征戰在首日即報捷，百米女飛人林安琪在女子100米初賽，跑出11.62秒打破封塵24年的香港女子紀錄。

雅加達亞運代表林安琪在亞錦賽首日的女子100米初賽登場，於第2組的她在6人中排第4線，最終跑出11.62秒，不僅突破個人最佳成績11.76秒，更把香港紀錄推前0.11秒，打破了由溫健儀和陳秀英共同擁有的11.73秒港績。對昨日剛度過27歲的林安琪，相信是最好的生日禮物。她在總成績名列第9位，勇闖明日準決賽力爭獎牌。溫健儀在1999年於台灣造出11秒73，平了陳秀英在94年創下的香港女子100米跑紀錄。

林安琪去年在新加坡國際田徑邀請賽女子100米跑出11.76秒，是24年來最貼近香港紀錄。（資料圖片／鄭子峰攝）

去年與香港紀錄擦身而過，林安琪今年踏入第12年港隊生涯，終打破塵封20年的女子百米港績。（由田總提供）

今年是安琪加入港隊第12個年頭，她在生涯多次受傷患困擾，從去屆亞錦賽、世大運、全運、亞室運、到去年亞運測試賽，她都是負傷上陣。她曾萌生退役念頭並想於亞運後退役，惟在亞運女子4x100接力夥拍梁筠宜、潘幸慧及陳佩琦，跑出距離港績0.03秒、以些微之差未能刷新港績。那時她擱置退役念頭，望在今屆亞錦賽再次挑戰。

於首日上午賽事打頭炮的黃俊穎，則在三級跳資格賽3次試跳中，跳出最佳成績14.73米未能晉身明日決賽。

影片：田總提供

港隊來今日首日賽事即傳來喜訊，下午將有另一百米飛人徐志豪亮相，和周漢聶出戰3000米障礙賽。（田總提供）

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