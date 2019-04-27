【體操】內村航平受肩傷困擾　日本賽無緣決賽失世界賽資格

日本體操「全能王」內村航平能否參加明年的東京奧運？以他現時的狀態，恐怕不太樂觀。 在日本全國體操錦標賽上，受肩部傷患困擾的內村航平，在初賽的鞍馬及雙槓中失手跌倒，總成績只排第37名，不但首次無緣明日的決賽，亦無法代表日本參加10月的世界錦標賽。

日本全國體操錦標賽昨日（4月26日）舉行初賽，30歲的兩屆奧運男子體操全能金牌得主內村航平，表現令人失望，在鞍馬及雙槓失手落地。經過6個項目的比賽後，內村航平只得80.232分，落後排首位的谷川翔5.334分，僅排第37名，未能躋身前30名入決賽。

內村航平在雙槓失準落地，最後得分很低，未能打入決賽。（Getty Images）

內村航平落地後掩住肩部。（Getty Images）

自從內村航平出道，在2005年首次參加日本全國體操錦標賽以來，這是他首次無緣決賽。內村航平由2008年起連贏10屆冠軍，但去年未能稱霸，不敵後輩谷川翔。此外，這項比賽同時是今年10月世界錦標賽的選拔賽，如今內村航平缺席決賽，意味住他未能代表日本出戰今年世界賽。

內村航平賽前坦言，肩傷十分痛楚。（Getty Images）

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曾經6次贏得體操世界賽男子全能冠軍的內村航平，近幾年飽受傷患困擾，在兩年前的世界賽，他在跳馬時落地受傷，觸傷左腳足踝韌帶而退賽；同年，他在訓練中右腳足踝受傷。在去年世界賽，他左肩感到痛楚，到今年則是右肩有傷。

在周四的記者會上，內村航平坦言肩傷很痛，令他不能如常訓練，「我的身體並不能以我想的方式活動。不但是肩部，我頸以下的所有部分都感到痛楚。」

內村航平接受治理時，見到他臉露痛楚的神情。（互聯網）

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