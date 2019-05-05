【屯門行山路線】西鐵站起步行屯門徑去景峰　看彩虹欄杆訪若夢園

屯門徑是一條簡單易行的合家歡行山徑，路程不長，上落不多，風景開揚，可俯瞰屯門市及遠眺青山，還會途經郊外打卡熱點「彩虹欄杆」及晨運樂園「若夢園」。

屯門徑是屯門人的後山，上落山方便，入口靠近馬路及輕鐵站，山路鋪得美侖美奐，很多路段都有扶手，是輕鬆郊遊的好地方。居住在其他地方的朋友想行屯門徑的話，可以搭西鐵到屯門站落車，從B出口落杯渡路，之後在天橋底下沿杯渡路繼續行。橫過屯門鄉事會路，行向屯門市廣場。行山人士可以在商場作最後的補給及去洗手間。

行上輕鐵的杯渡站，從另一邊下樓級，橫過青山公路，就會抵達麥理浩徑終點的路口，就在福堂樓旁。路口有地圖及M200的標距柱；標距柱每500米一枝，M200就是代表全長100公里麥理浩徑的最後一枝標距柱。要上屯門徑的話，先要行一小段麥理浩徑上山。

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01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

沿麥徑第10段行上分岔口

這段路徐徐上山，全是水泥斜路或梯級，雖然支路多，但只要跟住黃色欄杆的大路行，不易迷路，而且沿途都多指示。約行700米長的路，攀升至約100米高的T字分岔路口，之後轉左往屯門徑行去，而轉右則是麥理浩徑。分岔口的指示相當清楚。

此外，這次記者跟隨生態導賞員吳良貴（Stony）閒遊屯門徑，發現路邊的植物及欄杆上有很多白色的小蟲，其背部有白絲，像孔雀開屏般散開。Stony解釋牠們是蠟蟬的幼蟲，吸食植物的汁液養分為生；為了保護自己，牠們會噴蠟形成白絲，令身型彷彿變大。

離開分岔口，踏上屯門徑不久，就見到路邊有個小棚，棚下有很多不同的神像。晨運人士還引山水形成小水池，讓路過的行山客消暑。之後會上一段樓級，不算太長，但在路旁發現香港四大毒草之一的羊角拗，誤食的話有可能致命。

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打卡勝地「彩虹欄杆」

上完樓級，來到一個分岔路口，轉右會行屯門徑第二段往藍地水塘，而這次行程則沿屯門徑第一段行，所以繼續直行，往景峰花園及嶺南大學方向行。這段路景色逐漸開揚，可以見到從高俯瞰屯門的景色。路上，又見到晨運人士興建的休息地方，有避雨位，也有一些石凳。

之後的路上落幅度不大，十分輕鬆，不久見到個由政府興建的涼亭，也是個不俗的觀景位置。離開涼亭後，行多幾步，就會見到聞名的彩虹欄杆。彩虹欄杆在山徑上蜿蜒曲折，望向欄外，則見屯門市中心的景色，還有眺望對面的青山。前半段的彩虹欄杆最適合拍照，因為景色開揚，後半段則在林中。

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行至分岔口，轉右往藍地水塘，直行則往景峰花園。（顏銘輝攝）

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從彩虹欄杆望出去屯門及青山。（顏銘輝攝）

行完彩虹欄杆的路段後，經過小木橋，很快就會來到一個規模很大的晨運樂園，名為若夢園。在若夢園中，有魚池，也有種植的園地，還有個用鐵皮搭建的避雨亭。在行山徑旁，擺了很多神像。

全程不足3公里

離開若夢園，之後就全程落山，全部是石屎樓級及斜路，途中經過一個屯門獅子亭。最後，屯門徑第一段的出口是怡樂花園後的小徑，行出去就是景新徑。轉左沿景峰徑行，見到商場轉右，就會到青山公路的輕鐵景峰站。

據紀錄，這次行屯門徑第一段的路程只有不足3公里的2.88公里，在路上經常休息、避雨及聽講解之下才行了3小時。若果途中不停的話，相信1小時可行完，是輕鬆郊遊舒展筋骨的好選擇。

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但下半段的彩虹欄杆就在林中。（顏銘輝攝）

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屯門徑第一段（屯門市中心至景峰） 全程：3公里 需時：1小時 體力需求：1.5星（路程短，上屯門一段較多樓級；以5星為最高） 技術需求：1星（全部是是鋪設好的石路或石屎路，大部分路段都有欄杆扶手；以5星為最高） 起點交通：西鐵屯門站 終點交通：輕鐵景峰站

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