棒球開球禮不時都會請名人主持開球禮，這一招吸引球迷入場有好有壞，但日前東北樂天金鷲對千葉羅德海洋一戰就引來爭議。 女藝人鈴木奈奈（鈴木奈々）為這場日職棒比賽主持開球禮，遲遲不投球，令到比賽遲了4分鐘開波，使得球迷、網民甚為鼓譟。 雖然贊助商出來道歉，希望平息事件，但網民不賣帳，指曾的完全是藝人。

這場於周六（27日）舉行的賽事，贊助商太子食品邀請了鈴木奈奈作開球禮嘉賓。鈴木奈奈當日出場時，與球迷打招呼後，不知道要走上投手丘投球，整理一好後不停說「我要投了」，但好十幾次仍是未有將球投出。擾攘一輪她終於把球丟出去，棒球在壘板前落地，鈴木奈奈上投手丘後足足過了一分鐘才完成開球禮。

鈴木奈奈主持開球禮惹來爭議。（網上圖片）

鈴木奈奈要投不投，有網民指「就連吉祥物都累到彎腰」。（網上圖片）

雖然只是1分鐘，但當日天氣不佳，冒雨入場的球迷都有點鼓譟，更有人大喊：「快點投！」事件令比賽延誤了4分鐘才開始，雖然時間不算太長，但已引起爭議。太子食品在比賽翌日，於社交網站公開道歉：「當日開球式延遲，造成各位不便非常抱歉，是我們贊助商準備、說明不足，在此深切反省。」

比賽當日天氣一般，入場球迷都要穿起雨衣。（網上圖片）

鈴木奈奈近日透過經理人公司發聲明道歉。（網上圖片）

「我錯過了投球時機」

不過，網民明顯認為不應由贊助商道歉，批評「錯的是鈴木奈奈」、「怎麼不快點投」、「就算是開球還是以選手優先，這種行為不要得」等等，更有網民狠批：「第一次見到這樣煩的開球禮！」眾怒難犯，鈴木奈奈透過經理人公司道歉，指自己當時太緊張，「錯過了投球的時機」。

事實上，日職棒對開球禮可謂用盡心思，令到「始球式」成為宣傳道具，著名恐怖片角色「貞子」、「伽耶子」都曾為比賽主持儀式。美國亦會請來名人主持First Pitch，美國總統都會不時出場為比賽開球，但時間上短得多，很快便會投球，所以大家聚焦的多半是投球水準如何。

柳澤慎吾2015年開球禮足足用了過7分鐘，被譽為「日本一長始球式」（網上圖片）

日本最長開球禮超過7分鐘

雖然鈴木奈奈開球禮因延誤比賽引來爭議，但有開球禮更長，更被稱為「日本最長開球禮（日本一長い(!?)始球式）」。搞笑藝人柳澤慎吾（柳沢慎吾）在2015、16年都有為橫濱DeNA灣星主持「勝祭」當日的開球禮，2015年就用了7分鐘以上的時間開球，但整個過程實際是柳澤慎吾早已編好的「情境喜劇」，現場球迷及客隊都看得十分受落。

MLB亦會請名人、著名角色作開球禮嘉賓。（網上圖片）

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