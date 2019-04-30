【棒球．MLB】老虎潛力新人上2A即有佳作　地標戰98球無安打比賽

簡點說，baseball is a sport of failure。就算最好的擊球手，生涯打擊率.366，即是10次打擊就有7次失敗。 投手方面亦一樣，要完全不讓對手得到安打亦是極之困難，大聯盟116年歷史只得299次無安打賽事，完全比賽在20萬場大聯盟比賽亦只得23次。 MLB底特律老虎（Detroit Tigers）頭號新人、投手邁斯（Casey Mize），日前升上2A聯盟，首場就投出無安打比賽，這個機會率之低難以計算。

邁斯2018年以狀元身分被老虎選中，被視為球隊一大未來之星，日前升上小聯盟的2A聯盟。邁斯首戰為Erie Seawolves上陣，對Altoona Curve就完封對手，98球未有被對手打出一支安打，Seawolves終以1：0小勝。

邁斯2A首戰即大放異彩。（網上圖片）

邁斯去年以狀元身分被老虎選中。（網上圖片）

這次無安打比賽是SeaWolves隊史第4次無安打比賽，以控球見稱的邁斯一開波就投出觸身球，所以無緣完全比賽。

不過失手過後，邁斯即時找回好球帶，連續令到19名打者退場，直到第7局兩出局時四壞保送對手。這名21歲右投力保不失，最後完成無安打比賽。

邁斯隊友都與他慶祝。（網上圖片）

完成壯舉仍感不滿

雖然在小聯盟與MLB有一定差距，但無安打賽事無疑是個壯舉。不過邁斯賽後仍是不滿自己表現：「直球的控制不夠好，可謂全年最差。你可以看比賽錄像，控球確是做得不好。我投了很多切球，還好我可以在不同情況下將它投入好球帶。」覺得自己不夠好是進步其中一種原動力。

然而在隊友眼中，邁斯的表現好到不得了，尤其是其拍檔、捕手積克羅渣士（Jake Rogers）：「他在投手丘上很聰明，知道自己要做什麼，又相信我，我們兩個就這樣隨感覺去比賽。他好好地控制了所有球種，而且會逼對手入絕路。」

邁斯為老虎新人榜第一位，預計最快明年就會升上大聯盟，亦是MLB新人榜第16名，被看好前途一片光明。

邁斯被視為老虎明日之星。（網上圖片）

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