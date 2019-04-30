【排球】唯一業餘球隊跟職業隊伍周旋　國際女排獲央視訪問

代表香港的國際女排周一於亞洲俱樂部女子排球錦標賽第二仗，面對身形高大的哈薩克球隊以直落三局不敵對手，周三（1日）將面對中華台北。 事實上國際女排為今屆賽事唯一業餘球隊，內地中央電視台亦就此特意採訪，訪問中教練關榮生提到一眾球員為了今次比賽更需從工作中請假到來。

代表香港的國際女排出戰亞洲俱樂部女子排球錦標賽（國際女排提供）

朝九晚五的工作緊接訓練，到晚上11時懷着疲倦身軀才回家，就是香港業餘運動員的日常。惟此模式搬到擁有職業球隊的球賽中，又會是什麼的一回事？

香港代表國際女排昨日面對身形佔優的哈薩克，終以三局6：25、12：25、15：25落敗，明日（1日）將面對中華台北尋求勝利。作為今屆賽事唯一業餘球隊，內地中央電視台就此特意採訪，記者問到球隊的訓練時數，教練關榮生直言相比起職業隊根本是寥寥可數：「訓練不多，每星期有兩小時，真的不多，她們要找場地訓練，但在香港場地很少；場地租訂太多次，經費就不可以（應付）。」

國際女排教練關榮生接受央視訪問。（網上截圖）

相比職業球隊，香港球隊的訓練時數的確被比下去，惟關sir最後提到，國際女排對排球的熱愛及認真就是她們最大特質：「她們很認真打球，因為她們知道時間不多，大家都很用心去打，此次賽事球員需要請假，有些更是以有薪假期換來今次比賽，她們都是認真打排球。」

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