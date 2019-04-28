【排球】國際不敵中國天津女排　次輪轉戰哈薩克冀打出士氣

亞洲俱樂部女子排球錦標賽今日於天津開戰，代表香港的國際女排首場面對中國以0：3落敗。周日將對哈薩克，教練關榮生直言對手身形比中國更高，希望球員可繼續放膽一搏，爭取一局勝利。

國際一行13人周中飛往天津參加亞洲俱樂部女子排球錦標賽2019，代表香港出擊的她們，昨日於A組率先碰上有國手姚迪及王媛媛助陣、代表中國的天津女排。 雙方水平有差距，最終國際女排以10：25、12：25及13：25落敗，周日對陣哈薩克。

香港代表國際女排赴天津，出戰亞洲俱樂部女子排球錦標賽。（國際女排提供）

以代表香港身份出擊的國際女排，今日於A組率先碰上有國手姚迪（左）助陣的天津女排。（國際女排提供）

天津女排有李盈瑩、劉曉彤和龔翔宇三名國手仍未歸隊，國際女排教練關榮生直言，今天落敗反映球員經驗及臨場發揮不足：「面對中國的氣勢，首局大家表現非常緊張，對手會強攻速度亦快，防守上球隊亦盡力撲救。」

關sir特別提到國際女排其後發球表現回勇，破壞對手一傳，更幾次直接得分。周日將對哈薩克，關sir直言必為硬仗：「哈薩克近幾年都是爭標分子，她們身形亦比今天的中國高，希望我們可打出士氣，乘機把分數逼至20分甚至取下一局。」

國際女排教練關榮生直言哈薩克身形比中國還高，希望球員可繼續放膽一搏從賽中爭取一局勝利。（國際女排提供）

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